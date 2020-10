KORONAVÍRUS Matovič vyrukoval s veľkým plánom: Áno, chceme testovať vo veľkom, priznal sa na tlačovke!

premiér Igor Matovič oznámil celoplošné testovanie na Covid-19

testovanie sa plánuje na obdobie dvoch víkendov počas Dušičiek

vláda objednala 13 miliónov testov

na odber bude stačiť občiansky preukaz , podobne ako pri voľbách, z neho sa odpíše rodné číslo , testovanie má prebehnúť vo volebných miestnostiach

ešte nie je isté, či bude testovanie povinné

testovanie bude bezplatné a bude určené pre všetkých ľudí, ktorí sa v čase dvoch víkendov počas Dušičiek budú nachádzať na našom území

NAŽIVO Tlačová konferencia Igora Matoviča:

Premiér na tlačovej konferencii potvrdil už viaceré kuloárne informácie o tom, že by sa Slovensko malo pripraviť na veľké, masívne testovanie národa na nový koronavírus. "Nastal čas, aby som ako predseda vlády Slovenskej republiky povedal, ako to je v skutočnosti. Nastal čas, aby som sa priznal," začal Matovič. Týmto "chirurgickým rezom" chce premiér podľa vlastného stanoviska podstatne zamedziť šíreniu Covid-19. Premiér chce, aby testovanie prebehlo počas dvoch víkendov v blízkosti sviatku všetkých svätých . Testovanie bude bezplatné nielen pre Slovákov, ale aj pre ľudí, ktorí sa budú v tom čase na Slovensku nachádzať.

Tému už rozoberal aj v Bruseli

Rokovať o tom mal už s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv. "Už som o tejto téme rozprával aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a môžem povedať, že štáty Európskej únie k nám v tejto chvíli vzhliadajú," povedal na začiatku brífingu premiér. Ten hovorí, že na testovanie by mali využiť antigénové testy, ktoré sa dajú vyhodnotiť aj zo slín a výsledok by mal byť známy do niekoľkých minút. Týchto testov vraj objednali až 13 miliónov .

Zdroj: TASR - František Iván

Zmluvy budú viditeľné čoskoro

Predseda vlády zopakoval, že ako vláda chceli byť kľúčoví v "otvorenom vládnutí", a teda všetko by malo byť transparentné. V súvislosti s masovým testovaním vyhlásil, že Správa štátnych hmotných rezerv spustila obstarávanie, a tak občania v Centrálnom registri zmlúv čoskoro budú môcť nájsť dokumenty na nákupy testov. Matovič tvrdí, že práve on sám nosil v hlave myšlienku, aby naša krajina bola prvou na svete, ktorá pretestuje všetkých obyvateľov.

Premiér dodal, že v tom, aké bude mať to testovanie promo sa spolieha na médiá. "Spolieham sa na to, aby ľudia prišli, ale ak príde len polovica ľudí, tak to nemá zmysel. V tomto zmysle je možno uvažovať nad tým, či to bude povinné," povedal premiér s tým, že v tomto kontexte by aj tzv. "antirúškari" prehodnotili, či pod hrozbou pokuty na testy prídu.

Mimoriadna vláda už zajtra

Kvôli tomuto bodu bude navyše zajtra mimoriadne zasadať vláda. Na ňom sa bude nachádzať jediný bod, pod ktorého poverením sa budú začínať prípravy na celoplošné testovanie pod záštitou Ozbrojených síl SR.

"Náš spôsob bude oproti tomu, čo sa ide uskutočniť v Česku výrazne lepší, aj keď bude dramaticky komplikovanejší," hovorí na tlačovej konferencii Matovič, ktorý komentoval informácie o chystanom plošnom testovaní v Česku.

Celoplošné testovanie výrazne schvaľuje už aj vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. "Testy sú kúpené, na Dušičky pretestujeme všetkých obyvateľov a budeme vedieť, kto je a kto nie je nakazený. Potom je to na zodpovednosti infikovaných, aby dodržali karanténu," uvádza Sulík na sociálnej sieti Facebook.

Premiér ešte neprezradil, či bude testovanie povinné

Matovič priznal, že táto informácia bola doteraz neoficiálna. "Tri týždne sa nám to podarilo udržať pod pokrievkou, ale zatiaľ nemáme odpoveď na všetky otázky," odpovedal premiér na to, či testovanie bude dobrovoľné alebo povinné.

Testovanie podľa jeho vlastných slov prebehne spôsobom, ako by sme chodili na voľby. Bolo by zriadených až 5997 odberových miest a na každom by pôsobilo asi 7 ľudí.