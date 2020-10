Gröhling: Miest v materských školách je dosť, musíme ich riešiť však lokálne

"V školskom roku 2019/2020 bolo v materských školách 180.000 disponibilných miest, zapísaných bolo 152.000 detí," povedal minister školstva s tým, že v súčasnosti je k dispozícii aj ďalších 29 nových materských škôl, ktoré ponúkajú ďalšie voľné miesta. "Evidujeme ďalšie žiadosti na ministerstve školstva, ktoré sa budú rýchlo procesovať," povedal šéf rezortu školstva.

"V absolútnych číslach môžem povedať, že miest v materských školách máme dostatok, ale musíme ich riešiť lokálne. V niektorých priestoroch nemáme materské školy," povedal Gröhling. Poradkyňa ministra Saskia Repčíková povedala, že v sieti škôl a školských zariadení je k dispozícii približne 180.000 miest pre deti od troch do šiestich rokov. "Deti zo znevýhodneného prostredia sú tie, pre ktoré vznikla idea tohto zákona, aby sme všetkým vytvorili rovnakú štartovaciu čiaru a rovnakú šancu na školský úspech," poznamenala Repčíková. Predškolské vzdelávanie podľa nej dokáže zabrániť aj predčasným odchodom zo škôl.

Minister školstva poznamenal, že materské školy a predprimárne vzdelávanie sú pre rezort školstva dôležité. Povinné predprimárne vzdelávanie bude platiť pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov. "Realizovať sa bude môcť individuálne aj doma alebo v alternatívnej materskej škole, ktorá nie je zaradená do siete," povedal šéf rezortu školstva. Minister poznamenal, že v zákone sa ešte bude dodatočne upravovať, aby dieťa v prípade nedostatku v spádovej materskej škole v mieste svojho bydliska mohlo chodiť do materskej školy v niektorej z najbližších obcí. "V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, rodičia majú nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydliska do miesta, kde chodí do materskej školy," priblížil minister.

Inštitút vzdelávacej politiky vyšpecifikoval, že približne 600 detí zo znevýhodnených komunít v 239 obciach nemá miesto v materských školách. Repčíková dodala, že v tejto súvislosti vznikol špecifický tím, ktorý vypracoval stratégiu inklúzie. Problém s umiestnením detí v materských školách podľa Repčíkovej môže vzniknúť aj vo veľkých mestách. Minister podotkol, že v návrhu štátneho rozpočtu v oblasti školstva bola na rok 2021 vyčlenená suma 15 miliónov eur, smerovať má na oblasť materských škôl.