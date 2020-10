KORONAVÍRUS Mimoriadne rokovanie parlamentu: Poslanci chcú spresniť zákon o ochrane zdravia

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu na mimoriadnej schôdzi v utorok (13. 10.) o 13.00 h. Prerokovať majú dva body, a to vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako aj návrh na jej prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z pozvánky zverejnenej na webe NR SR. Schôdzu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Novelou z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa majú odstrániť nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu. Ministerstvo deklarovalo, že úprava rešpektuje základné práva a slobody a dbá aj na zachovávanie princípov právneho štátu.

NAŽIVO Mimoriadne rokovanie parlamentu:

Úvod aj s Grendelom

Hneď pri otvorení schôdze si viacerí všimli prítomnosť podpredsedu NR SR Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA), ktorý mal mať v pred istým časom pozitívny test na koronavírus. "Chcem vás ubezpečiť, že náš podpredseda Grendel mi pred chvíľou ukázal negatívny test na Covid, takže sa nemusíte báť vedľa neho sedieť," poznamenal predseda NR SR Boris Kollár počas otvárania schôdze.

Vyjasnenie rozsahu opatrení ÚVZ a okolností

Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností. Jasnou právnou kvalifikáciou týchto právnych aktov ako všeobecne záväzných právnych predpisov sa má vyjasniť ich postavenie v právnom poriadku, keďže sa budú môcť stať právnym základom konania všetkých štátnych orgánov. Vyjasniť sa má tiež postup a miera ich skúmania.

Zároveň by sa mali novelou zaviesť nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Napríklad orgány verejného zdravotníctva by mohli nariadiť opatrenie, ktorým bude môcť uložiť povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) by zas mohli pribudnúť kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.