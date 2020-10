Opatrenia poriadne rozhádzali koalíciu: Nová doba! Spor všetci vs. Sulík sa preniesol na sociálnu sieť

Strana SaS bola rázne proti tomu, aby sa zatvárali reštaurácie, fitnescentrá či divadlá, povedal šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík novinárom v nedeľu počas rokovania Ústredného krízovéo štábu. Podľa neho tým ekonomika utrpí veľké škody. olo by to mimoriadne škodlivé pre ekonomiku. Igor Matovič neskôr zverejnil status na sociálnej sieti, ktorý mu Sulík komentoval. Strhla sa lavína reakcií a spor bol na svete.

Aktualizované 9:38 Situáciu opäť komentoval aj Richard Sulík. Ten sa chcel podľa svojich slov vyhnúť osobným útokom.

Aktualizované 9:15 Spor pokračoval aj pred dnešným rokovaním vlády, na ktorom má vláda definitívne schváliť opatrenia.

Podľa Matovič sú všetci zo Sulíkovho správania zhrození. "Považujeme ho za mimoriadne nezodpovedné. Všetci sme sa potrebovali postaviť za nepopulárne opatrenia spoločne, aby bol medzi ľuďmi čo najväčší rešpekt voči opatreniam," uviedol premiér.

"Vo vojne sa tomu hovorí sabotáž. Toto je z jeho strany sabotáž mimoriadn dôležitých opatrení, ktoré nás majú chrániť predtým, aby sme si úplne zavreli krajinu," povedal. "V SaS-ke by mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý by mal stranu viesť," myslí si Matovič.

Prekvapilo ma, že nikto nemá dáta

Sulíka tiež prekvapilo, že nikto z odborníkov neprišiel s presnými dátami a ešte včera dúfal, že nedôjde k prijatiu prísnych opatrení. SaS chcela, aby boli reštaurácie a ďalšie prevádzky otvorené za dodržania prísnych hygienických opatrení, ako sú dvojmetrové odstupy, rúška či dezinfekcia rúk. "Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. Nevieme, koľko z nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla, reštaurácií," povedal novinárom. Preto tieto zákazy považuje za "strieľanie od pása". Na rokovaniach ho zastúpila Jana Kiššová.

Sulík je mimoriadne neľudský a nezodpovedný

Hneď na to reagoval premiér na sociálnej sieti Facebook statusom o "nulovom EQ". "Sú ľudia, ktorí sa aj v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední politici. A veľmi ma to mrzí," napísal Matovič, čím odkazoval na Sulíkove vyhlásenie. Správanie Sulíka označil za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské. "Hoci majú povinnosť byť na ústrednom krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty. V pohode si odídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne, a idú sa opäť hrať na pekných pred médiá ako počas prvej vlny," skonštatoval predseda vlády s tým, že Sulík si len naháňa percentá.

Boli to tliachaniny

Status komentoval aj Miroslav Sopko, ktorý sa premiéra zastáva takmer pod každým statusom a komentár si nenechal ujsť ani minister hospodárstva Sulík. "Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základne dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pásu a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali," odpovedal.

Ministri bránia premiéra

Následne premiér Matovič zdieľal statusy ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra práce Milana Krajniaka. "Ak niekto s cieľom získania politických bodov ohrozuje zdravie, či dokonca životy tisícok ľudí, je to vyslovene obludné a nechutné," skonštatoval Naď. Vláda je podľa jeho slov na to, aby v ťažkých momentoch chránila občanov, a niekedy na to treba prijímať aj nepopulárne a náročné rozhodnutia.

Sulík a SaS nenavrhli nič

Minister prácena sociálnej sieti napísal, že sa chcel Sulíka opýtať, čo navrhuje, aby sa situácia na Slovensku zlepšila. "Nemohol som, lebo po deklarácii, že je proti obmedzovaniu prevádzok, sa zdvihol, išiel novinárom oznámiť radostnú zvesť, že on bojuje proti obmedzeniam, a odišiel. Pripomínam, že predtým, než sme o obmedzeniach pre prevádzky vôbec začali rokovať," vyhlásil. Ďalší zástupcovia SaS na rokovaní podľa ministra chceli predloženie analýzy, kde je pravdepodobnosť nákazy najvyššia.

Krajniak upozorňuje, že najväčšie riziko nákazy je aktuálne v domácnosti a medzi najbližšími. "Sulík a SaS nenavrhujú nič, iba rúška a rozstupy. Počuli niekoľkokrát, že to nárast nakazených ani nespomalí. Oni na to nič. Smutné. Takže nepopulárne veci máme urobiť my, oni budú proti, budú za pekných," uviedol Krajniak. Ako podotkol, je "radosť" byť s SaS vo vláde.



Po celom dni to Matovič zaklincoval ďalším statusom

Sulíkovo vyjadrenie kritizovali viacerí. Medzi nimi aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), ktorý ho považuje ho za nešťastné. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v relácii Na telo taktiež negatívne zhodnotil Sulíkovo konanie. Uviedol, že minister hospodárstva má sedieť na rokovaní ústredného krízového štábu a argumentovať, nie odchádzať preč a vypisovať na sociálnych sieťach. Odchádzať počas rokovania a ísť víkendovať je absolútne neúctivé voči krajine a ľuďom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii.

Na sociálnej sieti to vyhlásila predsedníčka Za ľudí, vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová. "Rišo Sulík má svoju predstavu o opatreniach, ktoré sa majú prijať, rovnako ja mám svoju predstavu. Hovorím to na základe dát, ktoré máme. Tiež ma mrzí, podobne ako Riša, že nemáme podrobnejšie dáta, že netestujeme a netrasujeme viac. Aj o tom debatujeme," reagovala Remišová. Matovič to následne večer zaklincoval ďalším a zatiaľ posledným statusom. "V najťažších chvíľach poznáš skutočných priateľov. Dnes som ich spoznal. Ď," napísal.

Na Sulíkovej strana bola Nicholsonová

Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa postavila na stranu Sulíka. Vyjadrenia premiéra nie sú podľa nej hodné situácie, v akej sa Slovensko nachádza. Tiež ho kritizovala za to, že ľudia nedodržiavajú opatrenia. Krajčímu aj Matovičovi podľa nej chýba plán. "Domnievam sa, že aj pre neprofesionálne verejné vystupovanie premiéra a ministra zdravotníctva, ktorí riešia viac vlastné emócie ako dáta, fakty a premyslené plány postupov, ľudia nedodržiavajú opatrenia," napísala na sociálnej sieti.

"Čo robili v lete, keď naše nemocnice nie sú pripravené na narastajúci počet ľudí s COVID-19?" pýta sa. V reštauráciách podľa nej pracujú reálni ľudia s reálnymi rodinami, "ktorých rozpočty sa ešte stále nestihli spamätať z lockdownu". "Ak im teda máme zaraziť ďalšiu krutú ranu, potrebujeme vedieť na základe akých dát," dodala.