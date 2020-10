Skupina U2

Zdroj: TASR/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Bratislava - The Beatles, Queen alebo The Rolling Stones - to je len pár príkladov hudobných velikánov, ktorí navždy zmenili hudobný priemysel. Niet teda divu, že zároveň patria medzi najzárobkovejšie kapely histórie. Koľko si zarobili a kto ďalší patrí do rebríčka najlepšie platených kapiel všetkých čias? Pozrite sa na najúspešnejšiu deviatku.