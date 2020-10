KORONAVÍRUS Smutní školáci, prídu o výlety: Minister odporúča všetky zájazdy zrušiť

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva neodporúča pre zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku organizovanie škôl v prírode či lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti vysvetlil, že sa tak rozhodli po diskusii s epidemiológmi a doktormi.

"Jednoznačne ich neodporúčajú. Považujú ich v tejto situácii za rizikové,“ skonštatoval minister. Rezort školstva na svojom webe preto zverejnil usmernenie pre školy, čo majú robiť, ak školu v prírode zrušili a musia platiť storno poplatok. Ak škola v čiastočnom či plnom rozsahu odstúpila od zmluvy na objednané pobyty v škole v prírode pre aktuálnu situáciu s novým koronavírusom, či v dôsledku odporúčania ministerstva, môžu jej totiž vzniknúť náklady na úhradu storno poplatkov, ktoré vyplývajú z uzatvorenej

"Škola môže na úhradu nákladov na storno poplatky v rozsahu uzatvorenej zmluvy použiť finančné prostriedky pridelené vo forme príspevku na školu v prírode za predpokladu, že objednávka, respektíve zmluva bola uzatvorená s dátumom do 30.septembra a termín plánovaného nástupu do školy v prírode je od 2. septembra do 31. decembra," spresnilo ministerstvo na svojom webe.

