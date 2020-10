Slováci majú na termínovaných účtoch vyše 40 miliárd eur: Robíte aj vy túto chybu?

Banky momentálne ponúkajú na termínovaných vkladoch úroky, ktoré nedosahujú ani jedno percento. Pri ročnej fixácii sú úplne bežné úroky vo výške 0,01 – 0,05 percenta, pri trojročnej viazanosti okolo 0,1 percenta. Prečo je to tak? „Úroky ponúkané bankami sa odvíjajú od základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Tá sa posledné roky nachádza na nulovej úrovni, preto aj väčšina bánk ponúka na termínovaných vkladoch úroky blízke nule,“ vysvetľuje Martin Smrek, vedúci oddelenia produktového manažmentu Tatra Asset Management.

Ako sám priznal, v blízkom období sa situácia zrejme nijako zásadne nezmení. „Zvyšovanie úrokových sadzieb využíva Európska centrálna banka ako nástroj brzdenia rýchlo rastúcej ekonomiky či rastúcej inflácie. Vplyvom pandémie sa nachádzame v inej fáze ekonomického cyklu a inflácia je pod kontrolou. Aktuálne sa teda nepredpokladá, že by sa prostredie nulových sadzieb v najbližšom čase zmenilo,“ hovorí.

Naše peniaze strácajú hodnotu

Slováci majú pritom na bežných vkladových produktoch uložených dnes viac než 40 miliárd eur. S najväčšou pravdepodobnosťou tieto peniaze stratia kvôli inflácii svoju reálnu hodnotu. Čo to vlastne znamená? „Vplyvom rastúcich cien si o pár rokov budú môcť za svoje uložené peniaze kúpiť menej vecí ako v súčasnosti. Na zachovanie reálnej hodnoty peňazí je potrebné, aby pracovali a zhodnocovali sa,“ tvrdí Martin Smrek.

Zdroj: Getty Images

Výber správneho sporenia je základ

Častou príčinou nespokojnosti so sporením je jeho nesprávny výber. Z toho potom pramení sklamanie z jeho výsledkov a pocit, že šetriť sa ani neoplatí. „Sporenie do pokladničky, sporenie k účtu, investičné sporenie do podielových fondov... Je dôležité používať produkty na tie účely, na ktoré sú určené,“ priblížil expert z Tatra banky. „Ak si chcem vybudovať krátkodobú rezervu, nahromadiť si nejaké peniaze, ktoré budem mať poruke, pokladnička alebo sporenie k účtu sú na to tie správne miesta. Ak chcem však budovať svoj majetok, sporiť na dlhodobé ciele, ako vzdelanie svojho dieťaťa, kúpa auta či väčšia rekonštrukcia bytu, mal by som využívať investičné sporenie,“ dodáva.

Prečo práve investičné?

Investičné sporenie na rozdiel od termínovaného vkladu nenecháva vaše peniaze ležať, ale pracuje s nimi tak, aby zarábali a takto sa chránili pred infláciou. „Vaše peniaze môžu byť investované na finančných trhoch a zarábať na akciách úspešných a renomovaných firiem, nehnuteľnostiach či dlhopisoch. Investičné sporenie vám môže efektívnejšie pomôcť priblížiť sa k svojim snom. A to aj vďaka efektu úroku z úrokov. Zhodnocovať sa budú nielen vaše peniaze, ale aj peniaze, ktoré ste už zhodnotením zarobili,“ opisuje Martin Smrek.

Pomôcť môže jedno zo zlatých finančných pravidiel

Aj vy sa pýtate, koľko peňazí by ste mali do investičného sporenia vložiť? Je to výhradne na vašom rozhodnutí. „Sporiť investične sa dá s akoukoľvek sumou, najdôležitejšie je začať. Samozrejme, ak si budem sporiť 10 eur mesačne, nahromadenie zaujímavej sumy potrvá poriadne dlhý čas. Jedno zo zlatých finančných pravidiel odporúča sporiť pravidelne aspoň 10 % zo svojho príjmu. A keď budem mať peniaze nazvyš, kedykoľvek ich do svojho investičného sporenia viem poslať ľubovoľnou mimoriadnou platbou,“ bližšie dopĺňa Martin Smrek.

Zdroj: tatrabanka.sk

Zníženie hodnoty portfólia nie je strata

S každou investíciou sa automaticky otvára aj téma hroziacich strát a rizík. „Riziko pri investovaní ľudia mylne vnímajú ako riziko nenávratnej straty. Treba ho však skôr vnímať ako riziko kolísania hodnoty svojej investície. Existujú rôzne typy podielových fondov. V tých najkonzervatívnejších je riziko kolísania hodnoty investície nízke, no nízky je aj výnosový potenciál. Naopak, najdynamickejšie, ktorými sú akciové podielové fondy, majú najvyšší výnosový potenciál, ale investície v nich môžu aj najviac kolísať.“ Väčšina slovenských klientov podľa neho využíva zlatý stred – sporenie do zmiešaných podielových fondov, investujúcich do akcií, nehnuteľností či dlhopisov.

Poklesy na trhu sa oplatí využiť

Klientov znepokojuje aj aktuálna situácia na finančných trhoch v dôsledku pandémie koronavírusu. Na mieste je obava, či nehrozí, že prídu o svoje úspory. „Pri väčších výkyvoch fondov spôsobených nervozitou na finančných trhoch je dôležité nepanikáriť a zachovať chladnú hlavu. To najhoršie, čo môže investor urobiť, je ukončiť svoju investíciu v poklese. Finančné trhy sa vždy z každej negatívnej situácie dostali, je to len otázka času. V poklesoch je dôležité investované peniaze nevyberať, po určitom čase sa situácia vždy zlepší a hodnota investície porastie.“

Na poklesy sa práve naopak dá pozerať ako na zaujímavú investičnú príležitosť. „Tak ako v obchode využívame 10- či 20-percentné zľavy na výhodnejší nákup zvoleného tovaru, aj pri investovaní má zmysel využiť príležitosť kúpiť podielový fond lacnejšie, takpovediac so zľavou. Keď sa situácia zlepší, naše peniaze tak môžu zarobiť viac,“ povedal na záver expert Tatra banky Martin Smrek.

Ako si ho založiť?

Založenie investičného sporenia je veľmi jednoduché. V Tatre banke si ho odteraz môžete otvoriť aj bez fyzickej návštevy banky, priamo vo svojom mobile. Začať môžete s akoukoľvek sumou – či už je účelom vášho sporenia vzdelanie, dieťa, majetok, bývanie alebo auto, výška pravidelnej mesačnej platby je ľubovoľná. Momentálne sa oplatí využiť akciu v Tatra banke, vďaka ktorej môžu majitelia novozaložených investičných sporení vyhrať až 300 eur.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.