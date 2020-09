Tzv. prvá pomoc štátu na udržanie pracovných miest by mala pokračovať po celý budúci rok. Uviedol to na brífingu po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na dnešnom rokovaní vláda schválila predĺženie prvej pomoci do konca tohto roku. Od roku 2022 by už podľa neho mal platiť tzv. trvalý kurzarbeit.