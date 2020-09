Novela zákona o VŠ umožňujúca odňať titul by mala byť retroaktívna,tvrdí premiér

BRATISLAVA – Novela zákona o vysokých školách (VŠ) z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by mala byť retroaktívna. V stredu po rokovaní vlády to uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO).

Premiér tvrdí, že ak by zákon bol retroaktívny, umožnil by nielen jemu, ale aj ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) či predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) vzdať sa titulu spätne. Išlo by pritom podľa neho o ich slobodné rozhodnutie.

O návrhu novely vysokoškolského zákona budú poslanci parlamentu rozhodovať až v závere schôdze. Novela je inšpirovaná českým vysokoškolským zákonom. "Na základe návrhu by školy dostali možnosť odnímať tituly, ak sa preukáže, že záverečnú prácu nevypracoval študent samostatne," uviedol rezort školstva. Novela by mala vstúpiť do platnosti od začiatku roka 2021 a vzťahovala by sa na záverečné práce študentov odovzdané po januári 2021, pričom nezavádza princíp retroaktivity. Odoberanie sa má riadiť pritom princípom "kto udeľuje, ten odníma."