Schôdza v parlamente: Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestia

Poslanci diskutujú o návrhu, ktorým by sa mohol 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu opäť zaradiť k štátnym sviatkom. Takisto rokujú o návrhu poslancov OĽANO, aby sa rozšíril zoznam pamätných dní o 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu.

Ďalšou novelou chcú doplniť do zoznamu pamätných dní 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968.

V utorok popoludní má plénum naplánované rokovanie o Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019, tiež rokovanie o Správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019. Poslancov čaká i návrh na voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Politická reklama sa bude môcť vysielať i pred voľbami do orgánov samospráv

Politická reklama sa bude môcť vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Vyplýva to z novely zákona o volebnej kampani, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady SR. Vysielací čas by mohli získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou by sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.

Predkladatelia tvrdia, že regionálne a lokálne médiá nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá býva zhrnutím volebných programov a zámerov kandidátov. Navrhujú preto, aby RTVS a iný vysielateľ s licenciou mohli vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní. "Pomerne veľký časový rozsah hodín je navrhnutý z dôvodu, že v komunálnych voľbách kandiduje vzhľadom na veľký počet obcí a miest aj veľký počet kandidátov," vysvetlili koaliční poslanci v dôvodovej správe.

Kandidáti na poslancov, ktorí zároveň kandidujú aj na predsedov samosprávnych krajov, primátorov či starostov, budú mať podľa schválenej úpravy nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorú im pridelili ako kandidátom na predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu.

Vysielateľ by tiež podľa navrhovanej legislatívy mohol vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. V takom prípade by mal povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt programu. Poslanci pripomínajú, že podobné princípy platia pri voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta SR. Zákon má byť účinný od 1. januára 2021.

Dôvody na odvolanie komisára pre deti by sa mohli upraviť

Podmienky na odvolanie komisára pre deti, a tiež komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mohli upraviť. Poslanci Národnej rady SR v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Koaliční poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v nej navrhujú, aby bolo možné odvolať komisárov napríklad aj v prípade porušovania zákona. Argumentujú nedostatočným znením zákona v tejto oblasti.

"Cieľom návrhu zákona je zavedenie nových dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože platná právna úprava neumožňuje jeho odvolanie, napríklad v prípade porušovania zákonov, alebo takého konania, ktoré vyvoláva dôvodné pochybnosti o celkovej spôsobilosti vykonávať verejnú funkciu," píše sa v dôvodovej správe.

Predkladatelia tvrdia, že v súčasnosti legislatíva neumožňuje odolať komisárov v prípade, ak porušujú zákon. Súčasná legislatíva podľa predkladateľov umožňuje, aby verejné funkcie zastávali osoby, ktoré napríklad flagrantne porušujú alebo nerešpektujú platné právo, uzatvárajú pre štát nevýhodné zmluvy, presadzujú personálnu politiku založenú na rodinkárstve, alebo ktoré vykonávajú svoju pôsobnosť nekompetentným spôsobom.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestia

Od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021 bude platiť ďalšia zbraňová amnestia. Jej zavedenie v utorok odsúhlasili poslanci Národnej rady SR. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne poslancov opozičného Smeru-SD má za cieľ zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Za schválenie novely hlasovali takmer všetci prítomní poslanci.

Právnou úpravou sa vytvorí časovo obmedzené obdobie, počas ktorého bude možné na ktoromkoľvek policajnom útvare odovzdať dobrovoľne zbraň kategórie A, B alebo C, ako aj strelivo do nej, za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Predkladatelia vysvetlili, že by tak mala zaniknúť trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré bez povolenia držia zbrane alebo strelivo a v stanovenej lehote ich odovzdajú do úschovy Policajnému zboru.

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie. Počas nich sa celkovo odovzdalo 10.865 zbraní a 82.010 kusov streliva, medzi nimi aj zbrane z 19. storočia, ale aj z prvej a druhej svetovej vojny.