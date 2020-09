Kotleba sa dostavil na súd: Rúško pod nosom a... Opäť sa sťažuje na sudkyňu!

Aktualizované o 09:08

Kotleba opäť vzniesol námietku zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej. Urobil tak už druhýkrát. tentoraz jej vyčítal to, že sa nechá ovplyvňovať médiami. Sabová námietku nepripustila.

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR

Aktualizované o 09:00

Marian Kotleba sa na hlavné pojednávanie dostavil so svojimi advokátmi Ondrejom Mularčíkom a Tomášom Rosinom. Ako vždy, aj teraz mal na sebe rúško s nápisom 1984, čo je odkaz na dystopický román Georga Orwella, ktorý použil aj vo svojom videu, kde hovoril o zavedení nanočipov do ľudí s očkovacou látkou proti koronavírusu.

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR

V lete sa jedno hlavné pojednávanie zrušilo, pretože obžalovaný Kotleba podal námietku zaujatosti voči sudkyni Ružene Sabovej, ktorá predsedala aj senátu, ktorý rozhodoval aj v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka. Na pojednávanie predtým neprišiel, pretože, podľa vlastných slov, musel byť v parlamente. Kotleba pritom patrí medzi poslancov, ktorí majú najviac absenčiek.

Zrušilo sa aj pojednávanie, ktoré malo byť ôsmeho septembra. Marian Kotleba napriek tomu vycestoval do Čiernej Hory. Krajina je na zozname rizikových od júla, Kotleba preto musel vedieť, že po návrate z nej, bude musieť podstúpiť karanténu a najskôr na piaty deň po príchode na Slovensko absolvovať aj test na koronavírus. Rovnako vedel aj o pojednávaní, ktoré súd vytýčil na ôsmeho a dvadsiateho prvé septembra.

Zdroj: TASR

Sudkyňa Ružena Sabová preverí ospravedlnenku Mariana Kotlebu, povedala to médiám. "Súd preverí dostatočnosť ospravedlnenia neúčasti obžalovaného a na základe toho zváži uloženie poriadkovej pokuty, prípadne predvedenie obžalovaného," napísala sudkyňa DenníkuN. Predseda ĽSNS pritom dlhodobo šíri konšpirácie o koronavíruse a o ochorení Covid-19 hovorí ako o "projekte". Tvrdí, že s vakcínou proti koronavírusu, chcú ľuďom pichnúť akési nanočipy a pomocou nich ich ovládať. Niekoľkí jeho poslanci odmietajú nosiť rúška

Zdroj: TASR

Zaujímavosťou však je, že predseda ĽSNS vedel ešte predtým, ako do Čiernej Hory vycestoval, že po návrate bude musieť ostať v karanténe. Cestu si tak mohol naplánovať tak, aby sa stihol postaviť pred súd. Dnešné pojednávanie by sa konať malo. Sprevádzajú ho bezpečnostné opatrenia a vstup do areálu Špecializovaného trestného súdu majú len akreditovaní novinári. Tí musia vyplniť aj špeciálne tlačivo v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kontroverzné šeky

Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci za neonacistickú šifru.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na otvorení hlavného pojednávania samosudkyňa Ružena Sabová uviedla, že zvažuje posudzovanie Kotlebovho konania podľa prísnejšej kvalifikácie. Ak sa k nej v prípade uznania viny prikloní, hrozilo by Kotlebovi až osem rokov väzenia.