MH SR v prípade predaja akcií VSE Holding, a.s. postupovalo v rozpore so zákonom a  uzneseniami Vlády SR

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sa vzdalo predkupného práva na nadobudnutie akcií VSE Holding, a.s. (VSE) bez komplexného nezávislého posúdenia zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR (MF SR) a bez schválenia Vládou SR. Výšku „odstupného“ v sume 35 miliónov Euro za vzdanie sa predkupného práva, a tým umožnenie nadobudnúť 49% akcií VSE Holding, a.s. zahraničnému investorovi dohodlo a schválilo MH SR bez posúdenia primeranosti výšky „odstupného“ nezávislým finančným poradcom a bez súhlasu Vlády SR. Zároveň MH SR zmluvne prejavilo záujem nadobudnúť do vlastníctva elektráreň, v ktorej väčšinu už nepriamo štát vlastní, a to opätovne bez riadneho posúdenia a bez súhlasu Vlády SR.

Zdroj: IstroAnalytica

Na základe skúmania sprístupnených i verejne dostupných informácií je možné skonštatovať nasledovné (uvádzame v chronologickom poradí):

I. MH SR netrvalo na zverejnení kúpnej ceny, za ktorú jej súčasný vlastník ponúkol kúpu 49% akcií VSE.

II. MH SR a MF SR komplexne neposúdili strategickú príležitosť nadobudnúť 100 % podiel vo VSE (štát už 51% v tejto spoločnosti vlastní); VSE vlastní kritickú energetickú infraštruktúru.

III. MH SR odmietlo ponuku získať 100% podiel vo VSE na základe internej analýzy, ktorá určila cenu neprimerane nízko voči ponuke predávajúceho; výšku kúpnej ceny nenechalo MH SR posúdiť profesionálnym poradcom a ani ÚHP.

IV. MH SR bez potrebných štúdií akceptovalo „odstupné“ 35 miliónov Euro za nevyužitie predkupného práva; HM SR teda svoje tvrdenie o výhodnosti tejto odplaty nevie podložiť odbornými argumentami.

V. Koaličná rada, a nie Vláda SR, rozhodla o nevyužití predkupného práva a aj o výške „odstupného“.

VI. MH SR rozhodlo o kúpe elektrárne Malženice nezákonným postupom a bez kvalifikovaných štúdií.