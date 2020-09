V Hruštíne prepadli futbalových fanúšikov: Polícia žiada o pomoc pri pátraní

"V tejto súvislosti sa obraciame na verejnosť so žiadosťou, aby vodiči a svedkovia, ktorí 16. septembra v čase od 18.00 h do 19.30 h prechádzali cestou z Oravského Podzámku do Námestova a späť, a majú kamerové záznamy zachytávajúce daný úsek cesty, prípadne v tom čase prechádzajúce motorové vozidlá, tieto záznamy či informácie poskytli polícii," píšu na sociálnej sieti policajti.

Akékoľvek informácie k predmetnej veci môžu občania volať na číslo 158 alebo napísať súkromnú správu na stránke Polícia SR – Žilinský kraj na sociálnej sieti.