Matovič má čo vysvetľovať: Jeho manželka mala investovať milióny! Nie je vás do toho nič, odkazuje premiér

BRATISLAVA - Rodina Matovičovcov má v týchto dňoch oveľa väčšiu pozornosť ako inokedy a možno aj väčšiu, než by sami chceli. Situácia sa totiž krúti okolo manželky Igora Matoviča Pavlíny. Tá mala totiž investovať nemalé milióny do istej finančnej skupiny. Tá sa však ocitla vo finančných problémoch aj kvôli pandémii.

Reč je o finančnej skupine Arca Capital, ktorá je v posledných dňoch skôr skloňovaná pre jej finančné problémy. Situácia je dokonca až tak vážna, že skupina požiadala o ochranu pred veriteľmi, no pritom ešte pomerne nedávno lákala potenciálnych klientov na vysoké čiastky. Zmenky sa mali podľa inzerátov pohybovať až na úrovni šiestich percent. Práve do tejto skupiny mala podľa Plus 7 dní investovať peniaze práve Pavlína Matovičová a nešlo o malé peniaze. Ísť ma totiž až o 10 miliónov eur.

Dohoda pred rokmi

Matovič po včerajšom rokovaní vlády čelil aj týmto otázkam. Úvodom argumentoval tým, že už od roku 2006 majú s manželkou rozdelené bezpodielové vlastníctvo manželov (BSM). "Nerobil som to kvôli politike, bolo to ešte štyri roky pred tým, ako som do nej vstúpil," hovoril Matovič na brífingu. Podľa vlastných slov sa už manželky "štrnásť rokov nepýta, do čoho investuje a akým spôsobom má uložené peniaze".

Matovič ešte pred vstupom do politiky zveril manželke viaceré majetky vrátane nehnuteľností v Trnave či iné príjmy z podnikania v kontexte regionálnych tlačovín. Premiér hovorí aj to, že kvôli tomu, že požičiaval aj známym bezúročne, tak sa mu 100 miliónov korún nevrátilo naspäť. „Vtedy som si povedal, že takýmto spôsobom okrádam rodinu, že všetko, čo mám bude patriť mojej manželke. Odvtedy sa nestarám do toho, kde moja manželka má uložené peniaze,“ tvrdí predseda vlády.

Vás do toho nič nie je

"Prečo by som mal komentovať investície mojej manželky?" spýtal sa hneď na to. „Som hrdý, ako som podnikal a aké dane som platil. Dnes chcem ísť po krku každému jednému neplatičovi daní. A čo si moja manželka urobí s riadne zdanenými peniazmi, mi je úplne jedno. Je to jej slobodné rozhodnutie a vám to musí byť štyrikrát jedno, lebo vás do toho nič," odbil novinárske otázky Matovič, ktorý však tieto informácie bezprostredne nevyvrátil. "Možno je to pravda, možno nie," uzavrel.

Podobnosť s minulosťou

Aj keď sa v tomto kontexte niektorým Slovákom pripomína príbeh starších spoločností ako BMG Invest či Horizont Slovakia, príbeh Arca Capital je mierne odlišný a na rozdiel od prvých spomínaných nezačínal ako pyramídová hra. Klasická finančná skupina profitovala na základe rôznych investícií. Jej pokojný život však narušila pandémia nového koronavírusu. Jej predseda predstavenstva Rastislav Velič totiž len pred pár dňami skonštatoval, že Arca Capital smeruje buď do konkurzu alebo do reštrukturalizácie dlhov. Práve on označil za príčinu dnešných komplikácií pandémiu Covid-19.

Nemusí sa im vrátiť všetko

Hrozí tiež, že investori nedostanú naspäť všetky peniaze. Ak dôjde na reštrukturalizáciu, veritelia by mohli dostať od 50 až do 100 hodnoty svojich vkladov. Záleží však na rýchlosti vyrovnania. „Arca Capital v súčasnosti vlastní a spravuje rozsiahle majetkové portfólio sústredené do rozličných odvetví, ako napríklad automobilový priemysel, energetika, zdravotnícky sektor, developerská činnosť, finančné služby, pracovné agentúry, ubytovacie a rekreačné služby,“ tvrdí Velič.

V tomto prípade sa na "vykostenie" spoločnosti Arca ponúka aj skupina J&T, ktorá je najväčším veriteľom. Ponúka pritom ponúka okamžité vyplácanie 30 % časti pohľadávok veriteľom Arca Capital. Manželka premiéra sa k týmto informáciám doteraz priamo nevyjadrila.