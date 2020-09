Láska na pracovisku: Ako môže romantika zničiť váš pracovný život?

Bratislava - Denne strávime 8 až 10 hodín v práci. Preto je veľmi dôležité, aké vzťahy máme s ľuďmi, s ktorými pracujeme. V niektorých prípadoch od nich dokonca závisí aj naša produktivita. Aj keď sú postoje k tejto otázke veľmi odlišné, nemôžeme uniknúť skutočnosti, že práca je miestom, kde sa rodí láska. Nie je to nemysliteľné a príval pozitívnych emócií môže byť dokonca dobrým hnacím motorom mimoriadnej horlivosti pri práci. Môže vám to však aj skomplikovať život a zaviesť vás do nepríjemných situácií.