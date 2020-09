AKTUALITA Ľubomír Vážny náhle končí vo funkcii generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne

BRATISLAVA - Vo funkcii generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) končí Ľubomír Vážny, ktorý je v súčasnosti aj poslancom parlamentu za stranu Smer-SD. Vo funkcii by ho mal nahradiť Juraj Káčer. V stredu schválila vláda návrh na odvolanie Vážneho s pripomienkou. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ho predložil s odôvodnením, že porušil povinnosti generálneho riaditeľa v spojení so zásahom do oprávnení dozornej rady poisťovne pri verejnom obstarávaní, ktoré vyhrala firma Bonul. Vážny mal pochybiť aj v oblasti riadenia rozpočtového hospodárenia.

SP realizovala verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky, ktorej predmetom bolo zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek SP do pobočiek Všeobecnej úverovej banky a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Poisťovňa rozdelila predmet zákazky do troch samostatných častí, a to pre pobočky Západ, pobočky Stred a pobočky Východ. So spoločnosťou Bonul boli následne uzavreté tri zmluvy.

"Nadlimitná zákazka nebola súčasťou schváleného plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu na kalendárny rok 2018 a ani nebola dodatočne schválená Dozornou radou SP a doplnená do plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu na kalendárny rok 2018," uvádza sa v materiáli schválenom vládou. Vážny mal týmto spôsobom obísť dozornú radu a znemožniť jej realizovať svoju zákonnú kompetenciu. "Následne tak schválil dokumentáciu verejného obstarávania v celkovej odhadovanej hodnote 1,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty nad rámec svojej pôsobnosti a v rozpore so zákonom o sociálnom poistení," uvádza materiál rezortu práce.

Nejasné zdroje

Vážny nemal tiež pri plánovaní rozpočtu SP zohľadniť ani v jednom roku počas výkonu jeho funkcie vývoj reálnej výšky zdrojov, z ktorých je správny fond tvorený v jednotlivých kalendárnych rokoch, a nevzal do úvahy ani reálne čerpanie prostriedkov zo správneho fondu na činnosť SP v jednotlivých rokoch.

V súvislosti s nemocenskými dávkami, konkrétne materským, bola tiež na pobočkách SP zistená prax, že v prípade zániku nároku na túto dávku neboli zo strany poisťovne vydávané riadne rozhodnutia o zániku nároku na dávku v súlade so zákonom o sociálnom poistení, ale len oznámenie o zániku nároku na dávku.

Náhradu už majú

Novým generálnym riaditeľom by mal byť Juraj Káčer, ktorý v súčasnosti pôsobí ako viceprimátor Bratislavy pre šport, školstvo, komunikáciu s BSK a bezpečnosť, je tiež poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta a mestskej časti Bratislava- Dúbravka. Okrem toho má skúsenosti aj zo súkromného sektora.

V súčasnosti pôsobí aj ako člen rady Environmentálneho fondu pod Ministerstvom životného prostredia SR. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) priblížil, že vláda sa zaoberala tým, že Káčer zastáva rôzne funkcie. "Vznikla istá otázka, do akej miery bude tento kandidát schopný z časového hľadiska naplniť očakávania v tejto významnej funkcii. Otázka je, ako sa s týmito funkciami vyrovná a v akom časovom horizonte," priblížil počas rokovania vlády Mičovský.