BANSKÁ BYSTRICA - Plánuješ výlet na Slovensku? Potom by si mal navštíviť jednu z najmalebnejších častí – Horehronie. My ti prinášame zopár tipov na miesta, ktoré by si zaručene nemal vynechať. Na svoje si tu príde hádam každý – či už si vášnivý dobrodruh, turista, milovník kultúry alebo len túžiš po oddychu.