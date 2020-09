Bratislava spustila iniciatívu: Do roku 2022 vysadiť 10-tisíc stromov a kríkov

Na snímke primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, vedúci oddelenia mestskej zelene Ivan Petro a splnomocnenec primátora pre zeleň a životné prostredie Andrej Kovarík

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Mesto Bratislava chce do roku 2022 vysadiť 10.000 stromov a kríkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa spustila samospráva iniciatívu, kde hľadá partnerov z firiem, inštitúcií, organizácií a komunít. Rovnako do nej pozýva Bratislavčanov. Verejnosť môže iniciatívu podporiť darom na výsadbu dreviny alebo sa môže zapojiť priamo do sadenia. Zámer v pondelok predstavil primátor Bratislavy Matúš Vallo so svojím splnomocnencom pre zeleň a životné prostredie Andrejom Kovarikom.