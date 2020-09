FOTO Polícia pátra po nezvestnom Martinovi: Má len 17 rokov, nehlási sa rodičom

PREŠOV - Polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom 17-ročnom Martinovi Horňákovi zo Sobraniec, ktorý prechodne býva bez prihlásenia v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Horňák je podľa jej slov nezvestný od pondelka 31. augusta, keď večer cez aplikáciu Messenger oznámil matke, že je u kamaráta v Košiciach, je v poriadku a domov príde do hodiny. "Od uvedenej doby sa do miesta bydliska nevrátil a ani nepodal o sebe svojim príbuzným žiadnu správu. Martin z domu z Ďumbierskej ulice v Prešove odišiel vo štvrtok 20. augusta. Podľa vyjadrenia matky menovaný pravdepodobne nechce nastúpiť do reedukačného centra Sološnica," uviedla Ligdayová.

Nezvestný je vysoký približne 165 centimetrov, štíhlej postavy, má modré oči, blond vlasy, na hrudi v strede má viditeľné znamienko, taktiež má jazvu po operácii pruhu na ľavom boku.

"Akékoľvek informácie k hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove, na telefónnom čísle 0961 80 3371, respektíve na linku 158," doplnila Ligdayová s tým, že informácie môžu občania poskytnúť aj prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.