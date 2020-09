KOŠICE - Mať vlastný biznis je snom mnohých mladých Slovákov, no nie každý na to má dosť trpezlivosti. Lenka Šimková z Košíc prišla s originálnym nápadom, vďaka ktorému sa jej to podarilo. Ako sama tvrdí, kľúčová je pokora a pevné nervy. Ako teda Lenka začala s kamienkovaním oblečenia či topánok a ako dlho trvá vytvoriť jedno originálne dielo, ktoré môžu potom zákazníčky nosiť?