Gröhling verí, že za dva roky budú všetky druhy overovania vedomostí online

"Aby sme odstránili papierovanie, ale aj predĺženie overovania. Cez ten online svet, keď niečo zakliknete, veľmi rýchlo dostanete vyhodnotenie a nemusíte sa niekoľko dní stresovať," vysvetlil minister školstva. V tejto súvislosti poukázal na to, že postupne chcú dovybaviť všetky stredné školy počítačovou technikou. "Školy majú byť vybavené zariadeniami, ktoré by mohli využívať študenti a žiaci a pri takýchto okolnostiach by si ich mohli požičať a reálne používať aj doma. Musíme ísť v dvoch fázach. Jednak musíme vybaviť učiteľov, ale aj študentov," uviedol minister školstva. Pripravený je žiadať finančné prostriedky aj z ministerstva financií alebo ich čerpať z jednotlivých eurofondových projektov.

Šéf rezortu školstva plánuje začať s vybavením učiteľov stredných škôl, následne chce pokračovať stredoškolákmi v prvých ročníkoch. "Každý rok by postupne dostával tieto zariadenia vždy prvý ročník, čím by sme za štyri roky vedeli vykryť všetkých," priblížil Gröhling s tým, že následne budú pokračovať učiteľmi druhého stupňa základných škôl a žiakmi piateho ročníka. "V druhom kroku chceme pre väčšie školy zabezpečiť správcov siete, pretože o pripojenie sa treba aj starať," podotkol.

Počas dištančného vzdelávania v školskom roku 2019/2020 nemalo podľa Inštitútu vzdelávacej politiky pripojenie na internet do 32.000 žiakov. Minister podotkol, že keby sa výučba presunula opäť do online priestoru, tak týmto deťom budú opäť distribuovať pracovné listy. Na tento zámer rezort školstva vyčlení aj finančné prostriedky. "Druhou vecou je spolupráca s terénnymi pracovníkmi, chceli by sme, aby ich bolo viac. Aby boli nápomocní v komunikácií medzi školou, obcou a rodinou, kde nemajú internetové pripojenie, aby sa mohol mladý človek vzdelávať," povedal minister.

Ďalšou vecou je iný modul vzdelávania, kde by rezort školstva chcel, aby sa terénny komunitný pracovník vzdelával s veľmi malou skupinou detí. Išlo by o individuálne vzdelávanie s jedným, dvoma alebo tromi deťmi, kde by tento pracovník prišiel do rodiny alebo obce, a tam by im niečo vysvetlil, skontroloval úlohy, dal by im nové pracovné listy. Minister načrtol aj pripojenie škôl na internet. Poukázal na niekoľko projektov, ktoré boli podľa neho na niektorých školách nefunkčné. "Chceme dať školám možnosť, aby dostali finančné prostriedky a oni si zabezpečia dodávateľa internetu samostatne," uzavrel šéf rezortu školstva.