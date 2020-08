V materskej škole v Trnave majú KORONAVÍRUS! Infikovaný je jeden z pedagógov

Koronavírus sa vyskytol v materskej škôlke V Jame. "Jedna osoba z pedagogického zboru mala pozitívny test na ochorenie COVID-19," uviedlo mesto v stanovisku. Testovaní budú zamestnanci aj deti.

Situáciu máme pod kontrolou

Škôlka bola počas augusta otvorená, rodičia detí sú postupne kontaktovaní zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. "Situáciu máme pod kontrolou, zamestnanci aj deti budú počas zajtrajška testovaní," uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. V súvislosti s druhou vlnou koronavírusu pripravuje trnavská samospráva zavedenie tzv. COVID semaforu. O podrobnostiach bude mesto informovať.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit, File

Vyše 80 nových prípadov

Regionálne úrady verejného zdravotníctva zaznamenali za včerajší deň 84 potvrdených prípadov koronavírusu z celkovo 4090 vykonaných testov, z toho v Trnave dva prípady. "Zväčša ide o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov zo známych, podchytených ohnísk nákazy ochorenia COVID-19. Zaznamenané boli aj importy zo zahraničia, sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, v týchto prípadoch pokračuje epidemiologické vyšetrovanie," uviedol ÚVZ SR.

Zdroj: korona.gov.sk

Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. "V rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo zahraničia, aj sporadické výskyty bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami," napísal úrad na sociálnej sieti Facebook. ň

Úzke kontakty

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti zväčša importy zo zahraničia. "Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené aj u kontaktov pozitívnych osôb z podchytených ohnísk nákazy. V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. V jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie," informuje.

Zdroj: korona.gov.sk

Nové ohnisko v Trenčíne

Nové potvrdené prípady, ktoré včera zaevidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, pochádzali z dvoch monitorovaných a podchytených ohnísk, išlo o aktívne dohľadané kontakty. "V jednom prípade stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie." V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ide o aktívne dohľadané kontakty z monitorovaných ohnísk nákazy a importy zo zahraničia. "RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal aj nové ohnisko ochorenia COVID-19, pričom nariadil kontaktom potvrdeného prípadu izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov a zabezpečovaní protiepidemických opatrení," uviedol úrad.

Všetky novo potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy. Epidemiológovia v regiónoch naďalej aktívne vyhľadávajú kontakty pozitívnych osôb, nariaďujú domácu izoláciu, zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19 a všetky náležité protiepidemické opatrenia.