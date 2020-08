Evka už roky bojuje so zákernou chorobou: Napriek tomu tvorí z korálikov krásne šperky, ktoré vyzerajú ako hotový klenot!

NÁMESTOVO - Evka Brčáková je len 17-ročné dievča z Oravy, ktoré už pár rokov bojuje so zákernou chorobou sklerózou multiplex. Aj napriek tomu je neskutočne silnou osobnosťou. Hoci jej choroba zobrala veľa, chuť do života jej zostala stále. Svojimi ručne robenými šperkami neskrášľuje život iba sebe, ale aj mnohým ďalším ženám po celom Slovensku. My ti dnes predstavíme jej príbeh.