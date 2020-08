Je rozhodnuté! KDH povedie Milan Majerský: Hlina sa rozhodol kandidovať za podpredsedu

Snem KDH sa dnes uskutoční v Ružomberku. Na post predsedu kandiduje len Milan Majerský, s najväčšou pravdepodobnosťou teda hnutie povedie. Najväčšie vášne však vyvolal Alojz Hlina, ktorého by niektorí kolegovia zrejme v strane len neradi videli. Napriek tomu sa rozhodol kandidovať na post podpredsedu strany.

Aktualizované 13:50 Mimoparlamentné KDH povedie Milan Majerský.

Na sneme je prítomných 326 delegátov, ktorí odovzdali 318 platných hlasov. Doterajší podpredseda bol jediným kandidátom na predsednícky post.

"KDH chce byť hodnovernou politickou stranou, ktorá bude ponúkať svoje riešenia predovšetkým pre kresťanov, pre konzervatívcov, ale nielen pre nich. Chceme tu byť pre všetkých obyvateľov Slovenska. Chceme, aby KDH bolo stranou odborníkov, chceme zvládnuť najbližšie výzvy, či už sú to regionálne alebo komunálne voľby. A, samozrejme, chceme stranu spoločne pripraviť na najbližšie parlamentné voľby," povedal bezprostredne po zvolení nový predseda hnutia.

Budem sa snažiť budovať mosty, nie múry

KDH bude stranou odborníkov. S tímom expertov bude pripravovať odborné riešenia na aktuálne a dlhodobé výzvy Slovenska. Uviedol to v sobotu v Ružomberku novozvolený predseda hnutia Milan Majerský. Zdôraznil, že sa počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu bude snažiť budovať mosty a v žiadnom prípade nie múry. Ľudí v politike chce spájať. "KDH bude prvou voľbou pre kresťanov a konzervatívne orientovaných voličov, ale nielen pre nich. Budeme bojovať za občana, občan bude vždy stredobodom a cieľom nášho snaženia. Aby za svoje dane, ktoré platí tomuto štátu, dostal spravodlivé a kvalitné služby," doplnil Majerský.

Hnutie bude podľa nového predsedu v zložitých politických otázkach spolupracovať v prvom rade s prirodzenými partnermi. "Budem sa snažiť budovať predovšetkým mosty, v žiadnom prípade nie múry - chcem, aby sme spájali ľudí v politike. Aby sa politika stala niečím, čo je dobrom pre ľudí," povedal. Zároveň deklaroval, že KDH bude najlepšie pripravenou stranou do najbližších spojených komunálnych a regionálnych volieb.

KDH zrejme povedie Majerský

Na sneme si budeme voliť predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. "Kandidatúru na post predsedu hnutia oficiálne oznámil zatiaľ iba podpredseda KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský," uviedol hovorca hnutia Stano Župa. Na funkcie volené Na sneme môže za predsedu, podpredsedov či členov predsedníctva kandidovať každý člen KDH a svoju kandidatúru môže ohlásiť aj priamo na sneme.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Účasť na sneme potvrdili bývalí predsedovia KDH Ján Čarnogurský, Ján Figeľ, a Alojz Hlina. S príhovorom tiež vystúpi predseda KDÚ-ČSL Marian Jurečka. KDH sa so ziskom niečo vyše 4,6 percenta nakoniec do parlamentu po tohtoročných parlamentných voľbách neprebojovali. Alojz Hlina sa hneď po voľbách vzdal postu predsedu strany. Dočasne ho nahradil Pavol Zajac, ktorý však kandidatúru neoznámil.

Hlina nakoniec bude kandidovať

"Idem na snem a idem kandidovať za podpredsedu. Som vo verejnom priestore (politike) približne 10 rokov - 2 roky ako aktivista, 4 roky ako poslanec NR SR, 4 roky predseda KDH. Všetko, čo som robil, som robil naplno," napísal na sociálnej sieti Facebook Hlina. "Nikdy som nič z politiky nemal, iba ma to stálo kopu peňazí (keby moja Martinka vedela koľko, to by teda bolo). Keby som vedel ísť do obchodu a mohol si kúpiť desať rokov života alebo tie štyri, ktoré som bol predsedom, možno by som zvažoval ináč," uviedol Hlina.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Jeho manželka mu nakoniec toto rozhodnutie odsúhlasila. "Že sa verejnému priestoru ešte môžem venovať. Ďakujem jej za to. Naozaj sa mimoriadne nerád vzdávam. Nerád odchádzam od rozrobenej práce. V sobotu sa v Ružomberku budem uchádzať o dôveru delegátov na voľbu podpredsedu KDH," dodal Hlina.

Arrivederci, Alojz!

Pred pár dňami však dosluhujúci predseda KDH zverejnil status, v ktorom sa priznal k nie veľmi lichotivým slovám od jeho kolegu. Jeho stranícky kolega Jozef Mikloško mu adresoval jasné slová na rozlúčku. "Arrivederci, Alojz Hlina, treba začať od piky, v inej strane, nie KDH," povedal podľa Hlinových slov Mikloško. "Poviem pravdu, ľudsky zamrzia, zabolia takéto slová. Strávil som v KDH intenzívne štyri roky. To, že ma takto budú niektorí "vyprevádzať" zo strany naozaj zamrzí," napísal Hlina na sociálnej sieti Facebook.

Napísal aj to, že sa obáva, že by bol znova súčasťou nemilosrdného vnútrostraníckeho zápasu. "Už som si toho ponižovania, podozrievania, testovania viery, posudzovania užil naozaj dosť." Dokonca si myslí, že v hnutí môže prevládnuť názor, že po ňom bude treba "vydezinfikovať a nanovo vysvätiť kancelárie KDH.