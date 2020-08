VIDEO Ničivá voda odrezala Humenné od sveta: Zatopené domy aj celé ulice, hasiči v pohotovosti

"Pokračuje to aj dnes čerpaním, máme toho dosť. Nie je to v takom rozsahu ako včera, ale volajú nám ľudia najmä z Humenného, že majú zatopené záhrady a pivnice," povedal. Ako doplnil, hasiči boli k zásahom v utorok večer povolávaní od 17.00 h, z poslednej akcie sa vrátili o 22.30 h. "Dobrovoľníci odčerpávali vodu do rána, do 4.00 h. Bolo to Humenné, ale aj okolité obce," uviedol s tým, že okrem obcí v Humenskom okrese pomáhali hasiči s odčerpávaním vody aj v obci Pichne v okrese Snina a v Milpoši v Sabinovskom okrese.

Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka vyhlásili v utorok tretí stupeň povodňovej aktivity obce Milpoš, Pichne a Gruzovce (okres Humenné). "Druhé stupne povodňovej aktivity sú obcami vyhlásené vo Víťazovciach, Sopkovciach, Ohradzanoch, v obciach Brestov, Nižné Ladičkovce, Myslina, Závadka a v meste Humenné," doplnil s tým, že stupne povodňovej aktivity sa môžu počas dňa vzhľadom na aktuálnu hydrologickú situáciu alebo vykonané zabezpečovacie práce meniť.

Vodohospodári aktuálne vykonávajú zabezpečovacie práce po povodniach z predchádzajúcich dní v obci Chminianske Jakubovany, kde podľa Bocáka správca zároveň podáva podnet na okresný úrad vo veci zabezpečenia odstránenia komunálneho odpadu, ktorý spôsobil zátarasy na vodnom toku Jakubovianka a spôsobil zaplavenie obydlí. Práce realizujú aj v obciach Babie, Radoma, Kurima, Lomné, Nechválova Polianka, Ňagov, Palota a v mestách Trebišov a Medzilaborce.

Zdroj: Facebook/Dlhé nad Cirochou a okolie

Pri bezprostredných zabezpečovacích prácach malo v utorok podľa Bocákových slov v teréne zasahovať 55 vodohospodárov s 35 kusmi techniky. "Na stabilizáciu svahov sa použilo 300 ton lomového kameňa," dodal s tým, že vodohospodári sú v teréne opäť od stredajšieho rána, pričom zabezpečujú miesta, kde to v utorok vplyvom vysokej vody možné nebolo.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Výstrahy pred búrkami aj dnes

Búrky na mnohých miestach Slovenska hrozia aj v stredu až do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre celý Košický a Prešovský kraj. Tiež väčšinu Žilinského kraja a okresy Brezno, Revúca a Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji.

Zdroj: shmu.sk

Búrky tejto intenzity sú podľa meteorológov bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Predstavujú potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ. V okresoch Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji a v ďalších okresoch Žilinského kraja meteorológovia varujú pred dažďom. Tieto výstrahy platia do 14.00 h.

Zdroj: shmu.sk

Na Považí, Liptove, Kysuciach či v povodí Bodrogu hrozia aj povodne. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pre rieku Rajčanka v okrese Žilina a výstrahy prvého stupňa pre okresy Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Sobrance a Trebišov.