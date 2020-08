Pomoc osamelej mame, psíkovi, aj pri povodniach: Pozrite, aké máme my Slováci dobré srdcia

BRATISLAVA - Ak sa turistu niekedy spýtate, čo si na Slovensku všimol, často dostanete odpoveď, že je to naša dobrosrdečnosť. Zisťovali sme, či je to naozaj tak a ako si Slováci pomáhajú v bežnom, každodennom živote. A zdá sa, že keď pomoc potrebujete, zväčša sa nájde. Presvedčia vás skúsenosti našich čitateľov.

Spoznala som obe strany mince

Život sa niekedy môže zmeniť doslova za pár okamihov. Zažila to aj Nina z Košíc (37). „Myslím, že som sa vždy snažila pomáhať, keď som mohla. Jedným z precitnutí bola pre mňa aj potravinová zbierka v obchode – mala som plný košík, aj drahšieho tovaru, a reálne som si uvedomila, že niekto môže mať problém už s obyčajnými cestovinami alebo ryžou. Tak som prispela a kúpila extra veci aj do zbierky. A vrátilo sa mi to, lebo keď som s malým synom odišla od muža, ostala som bez základného vybavenia domácnosti – nemala som žehličku, vysávač a kopu ďalších vecí. Poprosila som o pomoc vo facebookovej skupine a všetko som zohnala zadarmo od ľudí, ktorí ma ani nepoznajú. Veľmi mi to pomohlo, aj psychicky.“

Auto vie riadne potrápiť

Na auto sme neraz doslova odkázaní, a ak sa nám pokazí, vzniká nejedna komplikácia. „Je to až trápne, no všetky historky, na ktoré si spomeniem, súvisia s autom. Asi nebudem veľmi schopný šofér,“ smeje sa Jaro (43). „Napríklad na výlete v Kremnici som sa zrazu nedokázal s autom pohnúť, hoci štartovalo normálne. Maturovali sme nad tým a o chvíľu sa zjavil starší pán, ktorý nás predtým pri cigarete pozoroval z okna. Bol v papučiach a s kladivom v ruke. Niečo spravil, po desiatich sekundách sa usmial a povedal, nech to skúsime ešte raz. Mali sme zaseknutú ručnú brzdu.“

Zdroj: Getty Images

Pri hroziacej povodni je každá ruka dobrá

Barboru zo Spišskej Novej Vsi v dobrom prekvapil jej otec. „V obci, pri ktorej majú naši chatu, sa schyľovalo k povodniam. Môj otec (63) vyrazil a medzi neznámymi miestnymi s lopatou pomáhal, kde bolo treba, hoci naša chata bola úplne mimo nebezpečenstva. Odvtedy ho tam majú za svojho. Mne to len tak mimochodom spomenul až o niekoľko mesiacov.“

Dojala ma pomoc pre môjho psíka

Psičkári určite vedia, že keď má ich miláčik zdravotné problémy, je to nielen trápenie pre oboch, ale aj finančná záťaž pre majiteľa. O to viac poteší nezištná pomoc. „Moja sučka francúzskeho buldočka Bella mala už dlhšie problémy s kĺbmi a v 11 rokoch jej prestali slúžiť zadné nohy. Zvažovala som kúpu vozíčka, ale stojí stovky eur a v jej veku by si naň už vôbec nemusela zvyknúť. Preto ma veľmi potešilo, keď mi známa mojej známej, ktorú som absolútne nepoznala, jeden zapožičala. A dokonca nechcela za to ani euro. Moja Bellinka si síce už naň nezvykla, ale to gesto ma úplne dojalo,“ hovorí Beáta (28) z Bratislavy.

Zdroj: Getty Images

Nákupy pre moju mamu vybavili susedia

Nezvyklé obdobie pandémie ukázalo, že Slováci dokážu stáť pri sebe aj v tých najťažších chvíľach. Krásnu skúsenosť má aj manažérka v logistike Miriam (33): „Mama býva v mojom rodnom meste, s rodinou však žijem v Bratislave,“ hovorí. „Počas korony som bola nervózna, nechcela som, aby si chodila nakupovať sama. Uisťovala ma, že všetko je v poriadku. Zazvonil jej totiž pri dverách mladý manželský pár z bytovky, s ktorým sa predtým okrem pozdravu nikdy veľmi nerozprávala. Ponúkli sa, že jej pomôžu s nákupmi, nech im napíše lístok. Takto sa o ňu starali počas tých najtvrdších opatrení a ona ich za to z času na čas dnes pozve k sebe na obed,“ hovorí Miriam. „Chcela by som takto Janke a Peťovi poďakovať za pomoc mame a tiež všetkým, ktorí pomohli starším osobám vo svojom okolí.“

Pomôžte aj vy – darujte potraviny seniorom či osamelým rodičom

Dosť často sú to milé, ale i dojemné gestá, ktoré v nás opäť prebudia vieru v ľudí. Takým gestom môže byť aj podpora potravinovej zbierky, ktorá sa koná do konca augusta 2020 vo všetkých predajniach Tesco. Stačí k nákupu pridať pár základných a trvanlivých potravín ako cestoviny, ryža, konzervy, zaváraniny, káva, čaj či cukor, alebo drogériu. Zberné miesto je priamo v obchode a zamestnanci sa už postarajú, aby sa veci dostali do Potravinovej banky Slovenska. Tá ich skladuje a rozdeľuje napríklad do domovov sociálnych služieb, sociálnych výdajní, ale aj osamelým seniorom alebo rodičom samoživiteľom. Do zbierky sa plánuje zapojiť aj Barbora.

„Kampaň som sa rozhodla podporiť, keďže si uvedomujem, že plný nákupný košík nie je samozrejmosťou. Každý z nás raz za čas prechádza lepším aj horším obdobím, a keď sa ja mám dobre, chcem, aby sa tak mali aj iní. Keby nebola korona, išli by so mnou aj deti. Takto mi aspoň urobia nákupný zoznam darovaných vecí – povystrihujú obrázky z letáka a nalepia na papier.“

Zdroj: Tesco Stores SR

Prispeli by ste potravinami na pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii? Áno 100%

Nie 0%

Počet hlasov: 2 Počet hlasov: 2

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tesco.