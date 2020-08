Remišová podľa Kollára urobila s Fun rádiom chybu: Bude to musieť rýchlo napraviť, odkázal

"To nie je len voči mne, ale ona prekračuje svoje právomoci, ktoré sú jej zverené z titulu jej funkcie, lebo poškodzuje verejný trh, verejnú súťaž," vyhlásil v pondelok Kollár. Upozornil, že Fun rádio nemá s Remišovej rezortom nič spoločné. "Takže to je taký výstrel do tmy a len zbytočný populizmus pani Remišovej. Je mi veľmi ľúto, že toto spravila, ale mám pocit, že už si to aj ona uvedomila, že urobila chybu," uzavrel Kollár.

O tom, že ministerka vydala minulý týždeň pokyn pracovníkom svojho rezortu pozastaviť do odvolania uzatváranie zmlúv s Fun rádiom a inými firmami aktívnych politikov, informoval v piatok (14.8.) Denník N. Rozhodnutie prišlo po kritike zmluvy, ktorú v auguste s rádiom uzatvoril štátny Tipos.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

"Dôvodom je to, že vicepremiérka Veronika Remišová presadzuje transparentnosť v činnosti štátu. Obchodovanie politikov a zvlášť vládnych politikov so štátom vždy vyvoláva otázky o konflikte záujmov. V pôsobnosti svojho rezortu chce preto nastaviť iné pravidlá," reagoval pre denník poverený šéf komunikácie na Remišovej ministerstve Michal Dyttert. Opozičný Smer-SD hodnotí Remišovej pokyn pozitívne. Ako cez víkend strana reagovala, ministerku považujú za "jednookú medzi slepými".

"Veronika Remišová sa v absurdnej situácii, do ktorej sa nová vládna koalícia dostala, snaží úplne nestratiť svoju tvár, ale celkový pocit z vládnej koalície tým nijako nezlepší,“ komentoval Smer-SD. Koalícia podľa strany oklamala svojich voličov a každý deň to potvrdzuje novými škandálmi. Veria, že sa podobne ako Remišová zachová aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO) a dá pokyn na zrušenie zmluvy medzi Tiposom a Fun rádiom.