Diplomatický škandál vrcholí: Vyhostili sme troch ruských agentov, USA nás chvália, reaguje aj Matovič

"Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že bolo prijaté rozhodnutie o vyhostení troch pracovníkov Zastupiteľského úradu Ruskej federácie na Slovensku," uviedol Tomaga. Rozhodnutie o vyhostení padlo minulý týždeň a traja diplomati musia SR opustiť v priebehu tohto týždňa.

Premiér Igor Matovič mal k tomuto prípadu tiež čo povedať. "Sú chvíle, kedy aj priateľom musíš určiť čiaru. Rusi sú naši slovanskí bratia a Rusko náš obchodný partner. Nič to však nemení na tom, že Slovensko je zvrchovaným štátom a nie banánová republika, kde sa môžeme vysmievať do tváre diplomatickým pravidlám," uviedol premiér v statuse na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

"Keď som bol pred niekoľkými dňami informovaný o činnosti niektorých členov ruskej ambasády či potvrdení zneužitia našich víz na spáchanie zločinu vraždy v Nemecku, som rovnako bez zaváhania vedel, že takéto konanie nemôže zostať bez následkov," skonštatoval premiér Igor Matovič.

Ako ďalej Tomaga poznamenal, podľa informácií slovenských spravodajských zložiek bola ich činnosť v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. "Navyše, došlo k zneužitiu vydaných víz na slovenskom generálnom konzuláte v Petrohrade a v tejto súvislosti bol spáchaný závažný trestný čin na území iného členského štátu NATO a EÚ," doplnil.

Rezort slovenskej diplomacie zároveň zdôrazňuje, že má záujem o rozvoj bilaterálnych vzťahov s Ruskom. "Avšak činnosť a pôsobenie ruských diplomatov v SR musí byť v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch a obvyklými princípmi," dodal Tomaga.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Moskva bude na vyhostenie svojich troch diplomatov zo Slovenska reagovať recipročne. Informovala o tom agentúra TASS. Ruský rezort zahraničia vo vyhlásení uviedol, že ruská strana - ako "tradične" v takýchto prípadoch - zareaguje na základe princípu reciprocity.

Spojené štáty privítali rozhodnutie slovenských úradov vyhostiť ruských diplomatov zo svojej krajiny, napísala v pondelok hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová na svojej stránke na Twitteri. "Spojené štáty tlieskajú najnovším krokom Slovenska na ochranu pred hrozbami, ktoré predstavujú zahraniční škodliví aktéri pre jeho nezávislosť," uviedla Ortagusová.

The United States applauds the recent actions taken by Slovakia to protect against threats that foreign malign actors pose to its sovereignty. @SlovakiaMFA has sent a clear signal that it will not tolerate Russia’s politically-motivated criminal acts on Slovak soil or in Europe.