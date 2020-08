BRATISLAVA - Vinárstvo Miluron má len tri roky. Napriek tomu patrí medzi svetovú špičku a ocenenia získalo už na mnohých súťažiach. Namiesto tradičných hroznových sa však majiteľ vinárstva Marcel Boris zameral na ovocné vína, ktoré sú čoraz populárnejšie. A to bola trefa do čierneho. Slovenské víno ocenili napríklad aj na prestížnej súťaži New York Fingerlakes, kde sa vyberá len jeden jediný šampión.