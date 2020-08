Cestujúcim, ktorých nepustili do Grécka, peniaze nevrátia: Aerolinky varujú! Pozor na chyby vo formulári

BRATISLAVA - Včera sme vás informovali o nepríjemnom incidente, ktorý sa stal Slovákom na letisku vo Viedni. Personál leteckej spoločnosti ich kvôli drobným chybám vo formulári nepustil do lietadla. Na dovolenku nešli.

Včerajší ranný let z Viedne do obľúbenej dovolenkovej destinácie sa zmenil na nočnú moru. Čitateľ Peter sa podelil o svoj nepríjemný zážitok. Jeho priateľov do lietadla nepustili pracovníci leteckej spoločnosti Wizz Air, kým jeho áno. Okrem toho nepustili aj s rodinu s deťmi a ďalších Slovákov. Letecká spoločnosť teraz varuje Slovákov, aby si na formuláre dávali pozor.

Slováci, pozor!

V snahe zamedziť šíreniu COVID-19 grécke orgány prísne kontrolujú či sú formuláre PLF (Passenger Locator Forms) správne a úplne vyplnené a či cestujúci dostali príslušné QR kódy, upozorňuje spoločnosť. "Cestujúcich, ktorí nemajú QR kód alebo uviedli vo formulári PLF chybné údaje, nepustia grécke úrady na svoje územie. Spoločnosť Wizz Air by preto rada svojim cestujúcim pripomenula, že formulár PLF musí byť dôsledne vyplnený správnymi údajmi pred nástupom na palubu lietadla, inak letecká spoločnosť odmietne prepravu jednotlivca a nebude mu vyplatená žiadna náhrada," uviedla pre Topky spoločnosť Wizz Air.

Zdroj: SITA/Marko Erd

"Cestujúci, ktorí cestujú dotknutými letmi, sú prostredníctvom e-mailu informovaní o požiadavkách spojených s cestou. Cestujúci, ktorí si rezervovali lety prostredníctvom cestovných kancelárií (vrátane online cestovných kancelárií), by sa mali o letoch informovať u predajcu, pretože spoločnosť Wizz Air nedisponuje ich kontaktnými údajmi," dodala spoločnosť.

Pokuta 500 eur

Rezort zahraničných vecí v tejto súvislosti upozorňuje cestujúcich, že formulár je potrebné vyplniť. "V prípade, že nebude cestujúci registrovaný v online systéme, hrozí mu pri príchode do krajiny pokuta vo výške 500 eur," uviedlo ministerstvo na oficiálnej stránke. Bližšie informácie, čo v prípade, ak nie je formulár vyplnený riadne, uvedené nie sú.