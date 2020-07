Kiskova pravá ruka a podpredseda Za ľudí o dni D v strane: Sme jednotní, Remišová má podporu Bratislavy

V týchto dňoch vyšiel prieskum Polisu, podľa ktorého má strana Za ľudí 4,6 percent. Je to síce viac ako mesiac predtým, ale stále sú to čísla, s ktorými zrejme nie ste spokojní v strane. Blíži sa snem, ktorý bude 8. augusta. Ako hodnotíte tieto čísla?

Po prvé, myslím si, že strana, ktorá je súčasťou vládnej koalície a prieskumy naznačujú, že má menej ako 5 percent, logicky a prirodzene s takýmto stavom spokojná nemôže byť. Po druhé, je to samozrejme dôsledok toho, čo sa možno dialo krátko a bezprostredne pred voľbami – akým spôsobom sa samotní voliči strany Za ľudí v týchto voľbách rozhodovali, koho podporia. Podľa mňa to trošku súvisí aj s tým, že Andrej Kiska sa veľmi krátko po voľbách vynútene stiahol z verejného politického života, čo nepochybne stranu „zneviditeľnilo“. Do istej miery to ale súvisí aj s tým, že riešenie situácie v súvislosti s koronavírusom jednoducho a prirodzene tlačilo do popredia ľudí, ktorí museli rýchlo reagovať práve na danú situáciu. Pričom rezorty, ktoré strana Za ľudí po voľbách vo vláde obsadila Veronikou Remišovou a Máriou Kolíkovou neboli v období pandémie natoľko viditeľné. Boli do istej miery zatienené touto situáciou.



Predpokladám, že keď sa začne „normálny život“, tak vzhľadom na to, aké záväzky máme v programovom vyhlásení vlády, akými osobnosťami sú Veronika Remišová aj Mária Kolíková, tak výsledky politiky strany Za ľudí bude vidno stále viac a viac. Dúfam, že to bude mať ako dôsledok rast preferencií.

Prekvapilo vás rozhodnutie Andreja Kisku odísť z politiky?

Vzhľadom na to, že som s Andrejom Kiskom strávil viac ako 4 roky aj v prezidentskom paláci, v jeho kancelárii, tak priznávam, že ma to rozhodnutie až tak veľmi neprekvapilo. Najmä preto, že som mal aj informácie, ktoré naznačovali, že jeho zdravotný stav, rozhodnutie venovať sa rodine, sú vážne a pravdepodobne k tomuto cieľu rozhodnutie Andreja Kisku bude smerovať.

Nebolo podľa vás chybou predsedu a zakladateľa strany Andreja Kisku to, že si sám nevybral nástupcu, ktorý by ho aj prezentoval?

On si svoju nástupkyňu v strane Za ľudí na poste predsedníčky vybral. Povedal to aj verejne. Je pravda, že niektorí naši členovia tento jeho krok nevnímali úplne pozitívne. Ja však považujem za úplne legitímne, že bývalý prezident a predseda strany „prstom ukázal na toho alebo na tú“, koho si predstavuje ako svoju pokračovateľku.

O čom podľa vás, okrem personálneho zloženia vedenia strany rozhodne snem? Bude to aj určité hodnotové smerovanie strany do budúcna alebo v čom vidíte základné posolstvo toho, čo sa na sneme schváli?

Ono to samozrejme súvisí aj s personálnou voľbou. Ak mám úplne správne informácie, sú dvaja kandidáti Veronika Remišová a Miroslav Kollár. S nimi sa samozrejme spájajú osobné príbehy a politické predstavy. Nemyslím si, že dôjde k nejakému hodnotovému sporu. Jednoducho, strana Za ľudí má svoje hodnotové ukotvenie pomerne jasné, zrejmé a aj do veľkej miery nemenné. Platí však, že obidvaja si úplne legitímne predstavujú napĺňanie toho, čo máme napísané v základných dokumentoch, odlišne. Podľa mňa budeme v skutočnosti na sneme rozhodovať o tom, ako silne a tuho bude strana Za ľudí ukotvená vo vládnej koalícii. To znamená aj to, či sa budeme snažiť čo najdlhšie a najdôraznejšie presadzovať výsledky, ktoré sa nám podaria vo vláde ale aj v parlamente dosiahnuť, alebo sa skôr budeme rozhodovať o tom, či strana Za ľudí nemá de facto odísť do parlamentnej opozície.

Pán Miroslav Kollár v pred časom vyhodnotil situáciu v strane tak, že v nej existujú dve skupiny, medzi ktorými je najväčším rozdielom to, že tá prvá, ktorú prezentuje aj on, sa chcela spájať do pravicovej koalície a, naopak, tá druhá chcela ísť cestou vlastnej strany. Súhlasíte s týmto hodnotením Kollára?

Podľa mňa je to situácia, ktorá sa nedá hodnotiť dnešnými kritériami. Dá sa hodnotiť v situácii, ktorej sme čelili – tomu rozhodovaniu. Rozhodovali sme sa medzi tým, či budeme, alebo nebudeme vytvárať veľkú predvolebnú koalíciu s PS/Spolu a SaS. Napokon predsedníctvo strany jednohlasne rozhodlo tak, že sme zvolili samostatný postup.



Častokrát sa o tej situácii hovorí tak, akoby sme my boli tí, ktorí tú spoluprácu nechceli. Povedal som to už viackrát aj predtým. Signály aj z iných strán a prostredí neboli natoľko presvedčivé, aby sme vtedy mohli prijať iné rozhodnutie, než aké sme prijali.

Vy na sneme podporíte Veroniku Remišovú ako predsedníčku strany?

Najväčšia okresná organizácia strany Za ľudí je bratislavská, ktorú mám v tejto chvíli česť viesť. Žiaľ, stalo sa cez víkend to, čo sa stalo a prišli sme o Vladimíra Dolinaya (zosnulý štátny tajomník ministerstva kultúry, ktorý zahynul v sobotu pri autonehode, pozn. red.), nášho mestského koordinátora, z čoho sa, myslím, všetci ešte trochu alebo viac veľmi spamätávame. Bratislavský snem navrhol Veroniku Remišovú na post predsedníčky. Bolo to prvé rozhodnutie tohto typu, po ňom sa Veronika Remišová zapojila do súťaže a ja, v súlade s rozhodnutím okresnej organizácie a okresného snemu v Bratislave, budem na sneme tak aj postupovať.

Vzhľadom na to, že najväčšia organizácia podporila pani Remišovú, urobil tak aj zakladateľ a dosluhujúci predseda strany Andrej Kiska, prekvapilo vás, že pán Kollár oznámil kandidatúru a nerozprávali ste sa s ním o tom, že by tento krok neurobil?

Neprekvapilo ma to. Myslím to v najlepšom slova zmysle, pretože súťaž ľudí o funkcie v strane je úplne legitímna a prirodzená. Je ale pravda, že pred niekoľkými týždňami sme sa opakovane rozprávali o tom, a boli tam prítomní všetci členovia predsedníctva, vrátane Veroniky Remišovej, Miroslava Kollára, Juraja Šeligu, že či je tento spôsob súťaženia v situácii, keď strana nemá v tejto chvíli ani také percentá, ktoré by jej umožňovali vstup do parlamentu, správny. Či by sme sa, naopak, nemali snažiť hľadať nejaký typ zhody, dohody. Chcem byť úplne čestný voči všetkým, a to je, že Veronika Remišová aj Miroslav Kollár deklarovali, že takéto hľadanie dohody pre nich je možnosťou. Znamená to teda, že takáto dohoda, ani v tejto chvíli nie je vylúčená, ale platí, že beží súťaž, a to je v poriadku.

Súhlasíte teda s hodnotením, že by bolo lepšie, keby ste vlastným voličom vyslali signál o tom, že strana je stále jednotná aj napriek tomu, že pán Kiska odchádza?

Verím, že nech táto situácia dopadne 8. augusta na sneme akokoľvek, a bez ohľadu na to, kto zvíťazí, tak strana zostane jednotná, aj napriek rozdielom, ktoré sú pre nás úplne prirodzené.

V prípade zvolenia pána Kollára, nemohol by nastať ten problém, že on je jediný poslanec koalície, ktorý nepodpísal koaličnú dohodu?

Priznám sa, že je to hypotetická a špekulatívna otázka. Na druhej strane, napríklad pri nedávnom hlasovaní o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, sa Miroslav Kollár zachoval úplne rovnako, ako všetci naši poslanci.

Časť poslancov ale hlasovala inak pri interrupčnom zákone. Neprekvapil vás podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ktorý predstavuje skôr liberálnejšie postoje v rámci strany a že podporil tento zákon v prvom čítaní?

Neviem, či pán Šeliga reprezentuje úplne liberálne postoje. Chcem zdôrazniť to, že pre nás je jednoducho typické, a tak to aj zostane, že vo vnútri strany, aj medzi jej najvyššími predstaviteľmi, budú v týchto hodnotových otázkach existovať rozdiely. Preto sme aj dohodnutí, že pri takýchto otázkach, veciach a hlasovaniach, budú mať naši poslanci voľnú ruku, aby mohli a hlasovali v súlade so svojím vedomím a svedomím. Fakt je ten, že ja by som pravdepodobne hlasoval inak, ako hlasoval pán Šeliga.

Hovoríte, že poslanci majú voľnú ruku. Teraz hypoteticky. Vyšiel by návrh z vášho ministerstva, na ktorom by ste pracovali vy aj s tímom odborníkov. Povedzme, že by sa stal prípad, že by zaňho nehlasovali všetci v rámci strany Za ľudí. Ako by ste takúto situáciu riešili? Riešili by ste ju ešte predtým? Bola by to výnimka?

Samozrejme, že by sme to riešili, ak by sme si boli vedomí, že náhodou existujú takéto rozdielne názory a niekto by s tým mal problém. Riešili by sme to vo vnútri, vo formátoch, ktoré sú na to určené. Nemyslím si však, že takáto situácia môže nastať, pretože táto vláda prijala nejaké PVV, kde ministerstvo spravodlivosti má presne určené a dohodnuté úlohy a hlasovali zaň všetci naši poslanci.

Kde vidíte stranu Za ľudí v priebehu roka, čo sa týka hodnotových otázok a postavenia v koalícii? Čo by vás uspokojilo v rámci preferencií v prieskumoch? Máte o tom nejakú vlastnú víziu?

Ja by som si veľmi želal, aby aj Veronika Remišová a aj Mária Kolíková, so silnou a jasnou podporou poslaneckého klubu strany Za ľudí, ale aj poslaneckých klubov našich koaličných partnerov, mohli v čase, v ktorom si to naplánovali, prinášať výsledky, aby sme boli dostatočne šikovní a tie výsledky vedeli komunikovať zrozumiteľne a jasne ľuďom a našim voličom. A pokiaľ by sme si dokázali v tomto celom zachovať tvár a hlas akéhosi rozumu, konštruktívneho hráča dostredivej sily, tak ja predpokladám a verím, že to by mohlo spôsobiť aj to, že by naša podpora aj v prieskumoch kontinuálne rástla.

Objavili sa už aj niektoré kauzy vládnej koalície. Strana Za ľudí a SaS v tomto prípade vystupovali skôr kriticky, nezatvárali si oči pred niektorými vecami, ktoré sa udiali. Budete aj naďalej garantom hodnotových, principiálnych vecí v rámci slovenskej politiky?

Ja si myslím, že nemáme inú možnosť.

Rátate, že budete pokračovať v momentálnej pozícii podpredsedu?

Bude to, samozrejme, závisieť od rozhodnutia a návrhu toho, kto bude zvolený za predsedu alebo predsedníčku našej strany, lebo taký je postup podľa stanov. Ale pokiaľ by Veronika Remišová alebo Miroslav Kollár, poprípade ďalší kandidáti o to mali záujem, ja sa cítim byť viazaný rozhodnutím bratislavského okresného snemu, ktorý pomerne jasne pomenoval, koho si predstavujeme, že by mal tvoriť užšie a širšie vedenie našej strany. Moje meno sa v tom návrhu objavuje a ja, samozrejme, toto rozhodnutie budem plne rešpektovať.

Strana Za ľudí aj v predvolebnej kampani aj v rámci dlhodobej stratégie považuje spravodlivosť za veľmi dôležitú oblasť na Slovensku. Očakávajú aj v tejto oblasti veľké reformy. Môžete teraz v tejto chvíli povedať kedy s tým začnete? Máte možno aj s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou nastavenú istú spoluprácu, keďže je to aj jedna z jej hlavných agend? Je aj veľa káuz, ktoré sa týkajú sudcov, ktorí sú teraz vyšetrovaní a nie sú obvinení. Čo s tým? Máte už nejakú predstavu, ako to budete riešiť, aby ste uspokojili voličov?

Ministerstvo spravodlivosti spracovalo v súvislosti s PVV legislatívny návrh. Je pomerne konkrétny a týkať sa bude tohto a budúceho roka. V tejto chvíli je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Sú dva alebo tri mimoriadne dôležité návrhy zákonov, týkajúce sa zaisťovania majetku. Sú tam aj veľké ústavné zmeny, ktoré sa týkajú Najvyššieho správneho súdu, Súdnej rady a aj tých najvyšších súdnych inštancií, disciplinárnych konaní voči všetkým právnickým profesiám preto, aby sa nám nestávalo, že tieto disciplinárne konania trvajú dlho a niekedy aj s otáznym výsledkom. To by mal vyriešiť práve tento návrh. Predpokladám, že už v auguste po tom, ako skončí pripomienkové konanie, bude pani ministerka jednak vyhodnocovať všetky pripomienky, stretávať sa so všetkými koaličnými partnermi a jej náprotivkami k téme práva a spravodlivosti v týchto stranách. Samozrejme, úplne prirodzene komunikovať bude aj s prezidentkou Slovenskej republiky tak, ako tomu bolo aj doteraz.

Predpokladáme, že pán Kiska bude na sneme prítomný. Navrhnete pre neho nejakú funkciu čestného predsedu, kde by pôsobil v tom zmysle, aby sa v budúcnosti vedel aj vyjadriť ku dianiu v strane, pripadne jej pomôcť?

Áno, na sneme bude. Veľmi rád by som ho v tejto funkcii videl, ale najprv by som sa o tom chcel rozprávať s ním (smiech). Zatiaľ sme sa o niečom takom nerozprávali.