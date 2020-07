Ďalší škandál na rezorte vnútra? Rezort podpísal spornú zmluvu: Poradenské služby za 84 miliónov eur

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra podpísalo minulý týždeň rámcovú zmluvu za milióny eur. Ide o zmluvu za poradenské služby v oblasti auditu. Firma, ktorá služby dodá, získala zákazku ešte v roku 2018 za bývalej vlády, k podpisu došlo teraz. Ministerstvo vnútra sa bráni. Ak by nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, minimálne rok by nebolo možné využívať služby poradenských a audítorských firiem

Rezort dnes na 13:00 avizoval tlačovku na tému „Nové vedenie rezortu vnútra vyjednalo v už existujúcich IT zmluvách lepšie podmienky a zároveň po ďalších vykonaných auditoch ruší 2 IT projekty a jednu rámcovú zmluvu“. Prítomní bude šéf rezortu Roman Mikulec, štátny tajomník rezortu Ján Lazar a Rastislav Rejdovian poverený vedením sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. Mikulec nakoniec nedorazil.

Zmluva za 84 miliónov eur

Ministerstvo vnútra čelí po škandále s Lukášom Kyselicom ďalšiemu. Rezort uzatvoril minulý týždeň rámcovú zmluvu na 84 miliónov Eur za poradenské služby v oblasti auditu. Zmluvu podpísal za rezort štátny tajomník Ján Lazar a za stranu dodávateľa Renáta Kiselicová, ktorá je jedinou vlastníčkou a konateľkou dodávateľskej firmy Centire s.r.o. Na zmluvu upozornil Radovan Bránik na sociálnej sieti.

Zdroj: crz.gov.sk

Krátko po zverejnení zmluvy sa na blogera obrátili zástupcovia vládnych strán. Obe strany dospeli k záveru, že firma získala zákazku ešte v roku 2018, teda za čias bývalej vlády. K podpisom však dochádza už počas fungovania vlády Igora Matoviča. Rezort vnútra prisľúbil aj kontrolu procesov. Ministerstvo chce urobiť „maximum pre to, aby došlo k pozastaveniu procesu uzatvárania zmlúv do momentu, kým nebudú odrážať skutočné potreby štátu a nebudú náležite upravené do podoby, v ktorej budú výrazne menej zaťažovať štátny rozpočet“, napísal Bránik.

Ján Lazar Zdroj: SITA/Jana Birošová

Rezort sa bráni

Ministerstvo vnútra sa však bráni. Ak by rezort rámcové zmluvy nepodpísal, minimálne rok by neexistovala možnosť využívať služby poradenských a audítorských firiem. „Bolo by potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, čo by skomplikovalo prácu nielen rezortu vnútra, ale aj ostatných ministerstiev, pretože toto verejné obstarávanie bolo vyhlásené pre potreby celej verejnej správy. MV SR dáva záruku, že na korektný priebeh plnenia dohliadne,“ uviedol rezort v reakcii na podpísanie rámcovej zmluvy.