Strany sa zborovo omladzujú: Názor politológa vás prekvapí, podľa neho nejde o trend ale o zámer

V súčasnosti sme svedkami obmeny politických osobností v stranách za ich mladšie verzie. Okrem Smeru, kde nastala zmena v podobe Erika Kaliňáka či Igora Melichera. Najnovšie sa tak môže stať aj v SNS, a to rovno na pozícii šéfa strany, kde chce kandidovať syn Jána Slotu Pavol Slota. Príklad možno nájsť aj v mimoparlamentných subjektoch ako napríklad v strane Socialisti, kde došlo k zmene šéfa Eduarda Chmelára za mladšieho Artura Bekmatova.

Do kresla podpredsedu Smeru sa posadil synovec Roberta Kaliňáka Erik Kaliňák Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Príklady z minulosti

Štefančík z historického významu nevníma omladzovanie osobností ako niečo nové. "Aj Vladimír Mečiar sa svojho času začal obklopovať politicky bezvýznamnými mladými ženami. Pri nich mal totiž istotu, že ho žiadna neprerastie a nezbaví funkcie. Nešlo však o prejav progresu, ale naopak. Bol to prejav straníckeho úpadku. V prípade Smeru môžeme identifikovať aj iný význam. Strýko Erika Kaliňáka je jeden z konateľov strany Smer. A tieto pozície sa neodovzdávajú len tak, ale zvyčajne sa posúvajú v rámci rodiny, aby si majitelia zabezpečili pokračovanie svojho mocenského vplyvu," myslí si politológ Štefančík.

politológ Radoslav Štefančík Zdroj: archív R.Š.

Po vzore zahraničia

To, či na takéto kroky strany prišli vďaka inšpirácii zo zahraničia sme sa politológa pýtali tiež. "Nemusíme chodiť ďaleko. Rakúskym kancelárom sa Sebastian Kurz stal ako 31-ročný. V jeho prípade však nešlo o uplatnenie dedičného práva. Kurz bol dlhoročným šéfom mladých ľudovcov, bol aktívny v komunálnej politike a jeho politický talent uplatnil aj v pozícii ministra zahraničných vecí. Takže nešlo o žiadnu náhodu, či rodinnú tradíciu, ale o výsledok dlhoročných politických aktivít a politického nadania," uviedol Štefančík.

Pavol Slota (vľavo) by sa chcel stať predsedom SNS Zdroj: Facebook/Pavol Slota, TASR - Pavol Ďurčo

Dôležitá je komunikácia

Štefančík v niektorých prípadoch nevidí dôvod obmeny ani tak vo veku, ako skôr v interakcie. "Ono to ani nie je o veku politika, ako skôr o spôsoboch komunikácie s voličmi. Všimnime si takého Milana Mazureka. Podľa veku by sme ho zaradili medzi zelenáčov. V tvári má stále tínedžerské črty, máte pocit, že mu mlieko tečie po brade, ale komunikačne je mimoriadne zdatný. Mazurek dokáže na jedno nadýchnutie súvisle rečniť aj päť minút, čo tam po tom, že sú to zvyčajne nezmysly," hovorí ráznym spôsobom politológ.

Chmelára v pozícii predsedu Socialistov nahradil Bekmatov (vpravo) Zdroj: Facebook/Socialisti



Jeden silný líder

Opozičný Smer má podľa Štefančíka v tomto prípade personálne nedostatky. "Prínos len pre mladý vek nevidím žiadny. Vedenie by malo byť v dobre fungujúcej strane vyvážené. Pritom nehovorím len o starých a mladých, ale aj o ženách, ktoré momentálne v straníckom vedení Smeru chýbajú. Každá strana by mala mať v rámci svojej straníckej štruktúry aj mládežnícku organizáciu, v ktorej by si postupne vychovávala budúce stranícke kádre. V západnej Európe funguje tento systém dlhé roky, u nás niektoré väčšie strany ešte pred pár rokmi mali aj organizovaných mládežníkov. Dnes však viaceré strany majú charakter eseročiek. Jeden silný líder, otec zakladateľ, ktorý seba považuje aj za majiteľa strany a tí ostatní sú nosiči vody. V týchto stranách málokedy dôjde k výmene šéfa strany a ak aj náhodou áno, zvyčajne až v období úpadku," konštatuje politológ.

Mladí ľudia ako figový list

V prípade opozičného Smeru si Štefančík myslí, že nasadenie Erika Kaliňáka či Igora Melichera do vedenia strany je len krycím manévrom. "Mladí tu plnia funkciu figového listu. Strana sa tvári, že po prehratých voľbách došlo ku generačnej výmene, ale šéf ostal ten istý," uzavrel Štefančík.