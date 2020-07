VRAŽDA KUCIAKA Znalec prehovorí o posledných nejasnostiach: Ďalšie dokazovanie!

dnes bude na súde vypovedať kriminalista a znalec z odboru IT Dušan Mikulaj, znalca navrhol prokurátor, obhajoba a obžalovaní súhlasili

v pondelok opäť vypovedal Zoltán Andruskó, ktorý je právoplatne odsúdený za sprostredkovanie vraždy sprostredkovať

Andruskó znova poprel, že by obžalovanej Alene Zsuzsovej dlhoval peniaze

Andruskó vypovedal, že obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör mal byť tým, ktorý chcel zahladiť stopy po vražde

obhajca Zsuzsovej požiadal senát, aby predvolal Dušana Kracinu, ktorý sa mal podľa Andruskóa angažovať v hľadaní bieleho koňa, ktorý by na popud práve Bödöra zobral na seba vinu v kauze vraždy novinára

Zsuzsová nazvala Andruskóa "debilko" a hlasno sa smiala na Andruskóových slovách a na sarkastických poznámkach Kočnera

v prípade je neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára

9:09 Sudkyňa Sabová pripomenula, že nie je povolený zvukový prenos, čo však neplatí v prípade vynesenia rozsudku.

9:07 Na hlavnom pojednávaní je prítomná rodina Kuciaka, rodičia aj obaja súrodenci Jozef a Mária. Rovnako je tu matka Martiny Kušnírovej Zlatica so synom Lukášom a jeho manželkou.

9:06 Znalec Dušan Mikulaj bude dnes vypovedať už piatykrát.

9:04 Sudkyňa Ružena Sabová zahájila 21. deň hlavného pojednávania v prípade vraždy Kuciaka.

8:55 Na pojednávanie už dorazili obžalovaní Alena Zsuzsuová, Marian Kočner a Tomáš Szabó.

8:30 O malú chvíľu sa začne ďalší deň súdneho pojednávania v Pezinku vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Podľa znalca sa do Kočnerovej Threemy nezasahovalo

Znalec Dušan Mikulaj už vypovedal koncom júna. Kriminalista z oblasti informačných technológií vtedy pred senátom ŠTS vylúčil, že by sa zasahovalo do mobilných telefónov Mariana Kočnera. a aplikácie Threema. Mikulaj vtedy na súde vysvetlil, že sa teoreticky dá dopísať správa do aplikácie, ako to tvrdia obžalovaní Kočner a Zsuzsová, no zanechalo by to stopy a také tam Mikulaj nenašiel.

Kriminalista tiež vysvetlil, že ku každej správe odoslanej cez aplikáciu Threema vzniká unikátny alfanumerický kód, v aplikácii zostane aj po vymazaní správ. Kódy z Kočnerovho telefónu sa zhodujú s tými, ktoré sa našli v telefóne Zsuzsovej. Obžalovaní sa na súde bránili tým, že nikdy nepopierali komunikáciu ako takú a že kód nehovorí nič o obsahu danej komunikácie.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.