Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus je ONLINE

10:23 - otázka od: Radovan Dobrý deň pán Klus považujem Vas za jedného z najlepších členov tejto vlády.. Chcem sa opýtať ako to vyzerá z Tureckom a otvorením letísk z SK resp. EÚ... do Turecka? Lebo sa veľmi o Turecku ako dovolenkovej destinecii veľmi nehovori... Ďakujem Dobrý deň všetkým a ďakujem topkám za pozvanie. Pán Radovan, ďakujem za milé slová. Čo sa týka Turecka, keďže ide o tretiu krajinu, musí ju najprv na "zelený" zoznam umiestniť EÚ. K 1. júlu a ani k 15. júlu sa tak nestalo. A zatiaľ nemáme informácie, že by sa tak mal od 1. augusta stať.

10:25 - otázka od: Peter Nie je vám zo samého seba zle? Keď sa vidíte v zrkadle A viete, že sú rána, kedy s tým mám problém :). Vďaka za zmysluplnú otázku a pekný deň Vám prajem.

10:26 - otázka od: filip dobrý deň čo hovorít na to ako utocili na pana Matovica ? myslíte že by bolo dobre povedat že pred volbami vam niekto dava uplatok a hovorí koho mate voliť toto sa stavalo co by ste poradil Volebná korupcia je z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľná záležitosť. Veľmi si prajem, aby v tejto veci konečne niekto skončil na tvrdo vo vezení, na výstrahu ostatným.

10:28 - otázka od: Patrik Janko Dobrý deň,zo zaujímavosti by som sa chcel opýtať koľko jazykov ovládate? Vopred ďakujem za odpoveď Pozdravujem Vás Patrik. Aktívne anglicky a nemecky, pasívne som skúšal ruštinu a nórčinu. Stále je čo zlepšovať :)