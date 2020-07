Smer-SD si na sneme zvolí nové vedenie: Na predsedu kandiduje Fico

BRATISLAVA - Členovia Smeru-SD si na sobotňajšom pracovnom sneme zvolia nové vedenie. Na post predsedu opätovne kandiduje súčasný šéf strany Robert Fico. Voliť by sa mali aj noví podpredsedovia a členovia predsedníctva, keďže strane nedávno odišlo viacero členov vedenia. Očakáva sa príchod okolo 150 delegátov, čo má stačiť na prijatie technických rozhodnutí.

Fico už avizoval, že má ambíciu viesť stranu do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Pripustil aj variant, že by tvárou kampane opäť mohol byť niekto iný. Za úlohu si podľa vlastných slov stanovil nájsť nového volebného lídra aj lídra strany. "Toto je moja úloha a tú si chcem ako predseda strany splniť v nasledujúcich mesiacoch či rokoch," uviedol počas týždňa. V súvislosti s pozíciami vo vedení strany už povedal, že z doterajších podpredsedov bude kandidovať len Juraj Blanár. V piatok (17. 7.) dodal, že by bol rád, keby sa podpredsedami stali aj poslanci Ladislav Kamenický a Richard Takáč. Nedávno spomínal v tejto súvislosti aj Ľuboša Blahu.

Zdôraznil, že všetko bude závisieť od delegátov, ktorým chcú ponúknuť aj niekoľko nových ľudí. Deklaroval ambíciu generačnej obmeny, pričom chce dať novým tváram a mladým ľuďom aj miesta vo vedení strany, či už v pozícii podpredsedov alebo členov predsedníctva. Verí, že na to získa podporu. Snem musela strana zvolať po zmenách vo vedení, ale aj v regionálnych štruktúrach.

Po odchode viacerých členov strany vymenili 17 predsedov okresných organizácií. Smer-SD opustili aj viacerí doterajší podpredsedovia a členovia predsedníctva. Musia teda doplniť orgány strany. Fico označil sobotňajší snem za rekonštrukčný. Veľký snem strany avizoval tradične na posledný mesiac v roku, hovoril o dátume 9. decembra.