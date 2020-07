Politici reagujú na Matovičovu diplomovku: Podľa Rašiho by mal odstúpiť

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal pre kauzu svojej diplomovej práce odísť z funkcie. Ak tak neurobí, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zrejme zvážia svoj ďalší postup v tejto súvislosti. Uviedol to poslanec Richard Raši (nezaradený) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.

"Keď to vezmeme čisto mechanicky, Andrej Danko naozaj použil aspoň päť zdrojov, Igor Matovič zlepil prácu z dvoch kníh. To je už naozaj hanba. Toto je možno zatiaľ zo všetkých plagiátov, ktoré boli mediálne pertraktované, asi najhorší príklad," uviedol Raši s tým, že ak by sa porovnala s ostatnými medializovanými prácami verejných funkcionárov, premiérova je urobená "najhulvátskejšie".

Pripomenul slová Matoviča z obdobia, keď sa riešila práca bývalého predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka. Podotkol, že podľa vlastnej definície, ktorú vtedy použil, je Matovič zlodej. Poukázal aj na vtedajšie vyjadrenia hnutia OĽaNO, že v každej normálnej krajine by politik pre takúto kauzu odstúpil. Vyzval preto premiéra, aby tak urobil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Opísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov. Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.

Titul nie je na ozdobu

Univerzita Komenského (UK) trvá na júnovom vyhlásení, v ktorom spoločne so Združením výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) odsúdili plagiátorstvo. Zároveň však odmieta aj vyhlásenia, ktoré dehonestujú akademickú prácu a úprimnú snahu množstva študentov a akademických pracovníkov študovať čestne.

Vníma to ako výzvu neustávať v dlhodobom úsilí podporovať vedeckú gramotnosť a presadzovať princípy akademickej poctivosti. Informovala hovorkyňa UK Lenka Miller. Akademici reagovali na správy o kvalifikačných prácach ďalších dvoch politikov - ministra Branislava Gröhlinga (SaS) a predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO). "Akademický titul nemá byť znakom sociálneho statusu, ale výsledkom poctivého akademického prístupu," zdôraznili akademici.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Hovorkyňa UK pripomenula, že plagiátorstvo je problémom akademickej sféry v celom svete a úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. "Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi. Počas leta napríklad plánujeme aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, plánujeme posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie a prehodnocujeme aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov," priblížila.