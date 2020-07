Doplatky za lieky by sa pre niektoré skupiny mali zrušiť, tvrdí minister Krajčí

BRATISLAVA- Doplatky za lieky by sa mali pre deti do šesť rokov, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých zrušiť. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí po stredajšom rokovaní vlády SR. Odhaduje, že takéto opatrenie bude mať finančný dosah vo výške približne 60 miliónov eur.

"Určite ste si všimli, že sme zabránili zvyšovaniu doplatkov za lieky od 1. júla, kde naozaj hrozilo, že práve tie lieky, ktoré by mali doplatky vyššie ako 50 eur, tak by farmafirmy zrazu stratili možnosť kompenzovať tieto doplatky. Dnes končí revízia úhrad liekov, čo v minulosti spôsobilo veľké vášne, pretože pacientom v minulosti neúnosne stúpali doplatky," komentoval Krajčí s tým, že sa im podarilo revíziu nastaviť tak, že s ňou boli podľa jeho slov spokojné aj pacientske organizácie. Tvrdí tiež, že aj farmafirmy po konzultácii s rezortom zdravotníctva boli ochotné znížiť doplatky pre niektorých pacientov, ktorým by doplatky neúnosne stúpli.

Krajčí vysvetlil, že chcú, aby pacientom nestúpali neúmerne doplatky za lieky. Vybrané skupiny by mali mať lieky bez doplatku. "V tomto prípade sa vráti celá suma, nebude tam len ochranný limit 30 eur. V súlade s programovým vyhlásením vlády budeme diskutovať, akým spôsobom nastaviť tento systém spravodlivejšie," doplnil.

Krajčí tiež dodal, že riešili otázku, či toto opatrenie má ísť zo Sociálnej poisťovne alebo z verejného zdravotného poistenia. "My sme boli uistení, že to je jedno, tieto peniaze tam Ministerstvo financií SR dodá. To máme zakotvené aj v programovom vyhlásení vlády. Momentálne to vychádza tak, že to poisťovniam dáme a bude to transparentne nadefinované v programovom rozpočte na budúci rok," uzavrel.