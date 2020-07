Zdroj: Gettty Images

Tak ako nastalo postupné uvoľňovanie nariadení a život sa pomaly vracia do zabehnutých koľají, začína sa to prejavovať aj v samotných firmách. Hoci situácia ešte nie je zažehnaná a zamestnávatelia sú pri plánovaní blízkej budúcnosti obozretní, prezradili, ako dnes funguje ich spoločnosť a zamestnanci v nej a tiež to, s akými zmenami v rámci svojho biznisu rátajú.