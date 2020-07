Smer nepodporí návrh, ktorým by mohol Úradu verejného zdravotníctva získavať telefónne čísla

BRATISLAVA - Legislatívu, ktorá má umožniť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v tzv. červených krajinách, Smer-SD nemôže podporiť, pretože sa tým neoprávnene zasahuje do ľudských práv. Predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že ak bude novela v tejto podobe schválená, pripúšťajú jej podanie na Ústavný súd (ÚS) SR. Skupina poslancov okolo podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho (nezaradený) zváži podporu návrhu, ak si budú istí, že nedôjde k zásahu do súkromia občanov.

ÚVZ nemá mať podľa Fica tento typ informácií. Tvrdí, že návrh legislatívy obchádza to, kde ústavný súd konal a pozastavil účinnosť. Podobnú legislatívu totiž Smer-SD v apríli napadol na ústavnom súde, týkala vtedy novelizácie telekomunikačného zákona. Novela podľa neho vážne zasahuje do ľudských práv. "Aby niekto kontroloval pohyb ľudí, telefónne čísla, toto my principiálne odmietame," dodal Fico s tým, že Smer-SD sa pokúsi o pozmeňujúce návrhy.

Pellegrini reagoval tým, že ak bude garantované, že nikto nebude môcť údaje nijako zneužiť, zváži podporu zákona. "Ale budeme musieť mať na sto percent uistenie, že nedôjde k žiadnemu zásahu do súkromia občanov Slovenskej republiky," zdôraznil. "Ja som za opatrenia, ktoré majú zjednodušiť štátnu kontrolu, pretože sa javí, že po otvorení hraníc nám najväčšie riziko spôsobia prišelci a my by sme mali mať možnosť ich reálne odsledovať," uviedol Pellegrini s tým, že nie každý je rovnako disciplinovaný.

Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". "Cieľom návrhu je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov," uviedli predkladatelia.