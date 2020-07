VIDEO Hustý program v parlamente: Poslanci riešia rozpočet, potratový zákon aj voľbu šéfa prokuratúry

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR sa dnes opäť zišli na schôdzi. V úvode dňa sa majú venovať zmenám v štátnom rozpočte. Popoludní by mali hlasovať o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, ako aj o novele zákona o hazarde. Poslancom zo schváleného programu aktuálnej schôdze ostáva ešte niekoľko neprerokovaných bodov. Rozhodnúť by mali definitívne aj o novele zákona o prokuratúre, ktorá upravuje spôsob voľby šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR.

V úvode schôdze vystúpil ohľadom novelizácie rozpočtu minister financií Eduard Heger. "Ide o novelu zákona, netvoríme nový rozpočet, pracujeme s tým, čo nám naši predchodcovia zanechali. Potrebujeme opraviť čísla, ktoré už v súčasnosti nie sú reálne," zdôvodnil Heger návrh na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s novelou zákona o štátnom rozpočte. Pandémia podľa neho spôsobila, a ešte stále spôsobuje, rozsiahle negatívne vplyvy na európsku aj domácu ekonomiku. Je nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov na hospodárstvo SR. "Potrebujeme reagovať na zmenu čísiel, preto navrhujeme prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní," podotkol Heger.

Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) tiež pripustil, že koronakríza ovplyvní výdavky. "Nepríjemným prekvapením bolo, v akom štýle vláda schválila novelu o štátnom rozpočte. Mal rozsah štyroch A4, čo ma šokovalo," povedal Kamenický, ktorý očakával, že vláda priblíži opatrenia, ktoré chce robiť. "Vláda netuší, na čo ide peniaze vynaložiť. Čísla lezú 'ako z chlpatej deky', ale konkrétne veci nevidieť. Transparentnosť považujem v tomto návrhu za nulovú," myslí si Kamenický. Očakáva, ako sa bude vláde dariť napĺňať príjmy, či sa bude znižovať daňová medzera na dani z pridanej hodnoty.

"Horší je nárast výdavkov štátneho rozpočtu. Deficit má stúpnuť na 12 miliárd eur, to sú obrovské čísla, za ktorými nevidíme obsah. Tento rozpočet je ako veľký nafúknutý balón," tvrdí Kamenický.

Vláda hovorí o procese novelizácie rozpočtu

Novela zákona o štátnom rozpočte na tento rok hovorí o zvýšení hotovostného schodku štátu o 9,2 miliardy eur. Tiež majú vzrásť celkové výdavky štátu o takmer 7,8 miliardy eur. Rezort financií zmenou reaguje na dôsledky pandémie nového koronavírusu, ako aj výpadok daňových a nedaňových príjmov. Zmeny tiež zdôvodňuje potrebou zabezpečiť zdroje na nepokryté výdavky, s ktorými tohtoročný rozpočet nepočítal.

Diskutovať majú poslanci aj o návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa na základe neho mali rozšíriť. O oboch právnych normách majú rokovať v skrátenom režime.

Popoludní sa bude rozhodovať o potratovom zákone

Popoludní by malo plénum rozhodnúť o tom, či posunú do druhého čítania zmeny v oblasti potratov z dielne OĽaNO. Predkladatelia hovoria o podporných opatreniach pre ženy zvažujúce umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu ťažkej ekonomickej situácie. Predĺžiť navrhujú lehotu na rozmyslenie zo 48 na 96 hodín.

Pri interrupcii zo zdravotných dôvodov či poškodenia alebo nezdravého vývoja plodu navrhujú dva lekárske posudky. Podobný návrh predložili aj nezaradení opoziční poslanci. Dva návrhy na obmedzenie vykonávania potratov predložili aj poslanci za ĽSNS.

Voľba šéfa Generálnej prokuratúry

Zákonodarcovia by mali na aktuálnej schôdzi definitívne rozhodnúť aj o tom, ako sa upraví spôsob výberu a voľby šéfa GP SR. Novelou zákona o prokuratúre by sa mal okrem iného rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu na túto funkciu kandidovať.

Na programe schôdze je aj návrh na zmenu pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku. Poslanecký návrh zákona chce odstrániť krivdu, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až 1963. Zákonodarcovia by mali tiež rokovať o návrhu antibyrokratického zákona, ktorý predložila skupina opozičných poslancov na čele s podpredsedom parlamentu Petrom Pellegrinim.