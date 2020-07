Veliteľ pozemných síl Joch ukončil službu: Nástupca bude známy na jeseň

TRENČÍN - Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR Jindřich Joch sa v utorok v Trenčíne počas slávnostného nástupu rozlúčil s aktívnou službou. Jeho nástupca by mal byť známy na jeseň tohto roka.

Joch slúžil v ozbrojených silách 38 rokov, uniformu nosí od 15 rokov. "Je to preukázanie toho, akú kvalitnú robotu odvádzal, jeho nadriadení mali záujem aj v tom čase o jeho prístup, zodpovednosť, kvalitu. Bol postupne povyšovaný a dotiahol to až na zástupcu náčelníka generálneho štábu. Kariéru ukončil ako veliteľ pozemných síl, čo veľa ľudí nedokázalo a treba to oceniť," vyzdvihol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Šéf rezortu obrany sa podľa svojich slov s Jochom spoznal v roku 2003 alebo 2004. "Od toho momentu som ho vnímal ako absolútneho profesionála, s ktorým sa mi veľmi dobre pracovalo, ľudsky aj odborne, na akýchkoľvek pozíciách sme boli. Nie som rád, že počas môjho pôsobenia ako ministra pán generál odchádza, ale zároveň môžem povedať, že môže odísť so vztýčenou hlavou. Urobil pre túto krajinu a vlasť veľmi veľa a treba mu za to adekvátne poďakovať," skonštatoval.

Dlhoročná služba v ozbrojených silách Jocha podľa jeho slov naučila sebadisciplíne, disciplíne pokory práce s ľuďmi, a tiež hľadať riešenia úloh tak, aby boli splnené. Naopak, mu podľa neho práca vzala čas, ktorý by strávil so svojimi synmi a manželkou. Presne 24. júna tohto roka oslávil 32 rokov manželstva, ale z toho 22 rokov dochádzal do práce na týždeň i mesiac. "Nikdy neľutujem čas, ktorý som strávil alebo venoval službe armáde na všetkých funkciách. Našiel som pochopenie a podporu hlavne u mojej rodiny, mojej manželky," ozrejmil.

Nástupca veliteľa Jocha by mal byť známy už na jeseň tohto roka. "Máme záujem aj v budúcnosti, aby sme ľudí do kľúčových pozícií vo velení ozbrojených síl vyberali veľmi precíznym spôsobom, a preto aj možní kandidáti na nástupcu veliteľa pozemných síl boli podrobení vypočutiu. Komisia zložená z mojich zástupcov, veliteľa pozemných síl aj náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR mi odporučila nástupcu a ja rozhodnem v správny čas. Predpokladám, že do 31. augusta, respektíve k 1. septembru, bude vymenovaný nový veliteľ," priblížil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Potenciálny kandidát vyšiel podľa neho, podobne ako Joch, z tankového vojska, preto verí, že bude pokračovať v dobrých tradíciách.