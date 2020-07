ONLINE Deň D pre Kollára: Sme rodina dala vláde ultimátum! Postoj strany SaS stále nie je istý

hnutie Sme rodina dnes na schôdzi pravdepodobne predloží návrh na odvolanie Borisa Kollára z postu šéfa parlamentu, rozhodli sa tak po koaličnej rade v pondelok

Matovič poslancom SaS a Za ľudí odkázal, aby hlasovali tak, ako to predtým vyhlasovali

SaS odmietla komentovať slová premiéra o tom, ako stiahnu chvost pred hlasovaním o odvolávaní Kollára, strana Za ľudí vyhlásila, že ich poslanci nie sú na predaj

ak Kollár nezíska dôveru poslancov, hnutie Sme rodina odíde z koalície

NAŽIVO Rokovanie parlamentu:

ONLINE

13:52 Takto sa personálne problémy v koalícii neriešia. Marián Viskupič pre Topky uviedol, že sa tajného hlasovania pravdepodobne nezúčastní. „Pravdepodobne sa na ňom nezúčastním. V politike by mala byť na prvom mieste česť. Pán predseda NR SR by mal sám vyvodiť zodpovednosť za svoje pochybenie. Odvolávať ho jeho vlastným návrhom je alibistické, divné a neprávne riešenie. Takto sa personálne problémy v koalícií neriešia,“ uviedol.

13:51 Predseda parlamentu prerušil schôdzu na čas, kým sa poradí ústavnoprávny výbor.

13:26 Kollár nečakane zvolal poslanecké grémium, ktoré sa má týkať šéfov dvoch kontrolných výborov. Tie viedli odídenci zo Smeru Peter Žiga a Erik Tomáš, odchodom zo strany ale o tieto miesta prišli. Rozprava ku Kollárovej diplomovke sa tak posunie možno o niekoľko desiatok minút.

13:25 Poslanci strany ĽSNS nemajú na schôdzi žiadne rúška.

13:16 Poslanci schválili návrh na odvolávanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu . Za bolo 103 poslancov. Kollár navrhol, aby sa o jeho odvolaní rozhodlo už v prvom bode programu schôdze.

13:11 Návrh na odvolávanie predsedu parlamentu predkladá nakoniec sám Boris Kollár . Hovorí, že tak robí na základe medializovaných informácií o jeho diplomovej práci.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

13:07 Národná rada je uznášaniaschopná.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

13:04 Postoj SaS-ky je neistý. Zdá sa, že poslanci SaS stále nevedia, ako zahlasujú. Na poslaneckom klube totiž podľa našich informácií panujú dva názory. Podľa pôvodnej dohody návrh na odvolanie Kollára nemali podporiť a z hlasovania chceli odísť. Prekážkou pre niektorých poslancov je však tajné hlasovanie. Pár minút pred hlasovaním sa však na klube ozývali hlasy, že za odvolanie Borisa Kollára predsa len zahlasujú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:00 OĽaNO podporí návrh na odvolávanie Kollára. "Nech parlament ukáže, či predsedovi parlamentu dôveruje. Nebojíme sa," povedal poslanec Michal Šipoš.

12:41 Poslankyňa Jana Cigániková nepovedala, či poslanci SaS podporia zaradenie odvolávania do programu schôdze parlamentu. Uviedla, že stále rokujú o svojom postupe. Podľa Cigánikovej mal Kollár vyvodiť osobnú zodpovednosť a na post predsedu parlamentu by tak mohol nastúpiť niekto iný z hnutia Sme rodina. (tasr)

12:40 Poslanci parlamentu za SaS sa pri prípadnom odvolávaní predsedu parlamentu Kollára z funkcie zachovajú tak, aby dodržali zásadu vyjadrenú predsedom SaS Richardom Sulíkom, a to že SaS z koalície za žiadnych okolností neodchádza. Povedal to poslanec Alojz Baránik. Potvrdil tiež, že poslanci SaS zrejme budú hlasovať proti odvolaniu. (tasr)

12:18 Poslanci zo strany Za ľudí zrejme nepodporia zaradenie odvolávania predsedu parlamentu do programu schôdze. Novinárom to povedal poslanec Miroslav Kollár zo Za ľudí. Pri prípadnom hlasovaní o odvolaní šéfa parlamentu budú podľa neho poslanci hlasovať autonómne. Poslanec si myslí, že prípadným hlasovaním o odvolávaní sa kauza diplomovej práce šéfa parlamentu politicky uzavrie. (tasr)

12:00 Hnutie OĽaNO bude pri prípadnom odvolávaní predsedu Kollára hlasovať slobodne. Povedal to poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO). "Ak bude tento bod zaradený do programu schôdze, tak sa k tomu postavíme čelom a hlasujeme slobodne," povedal. Dodal, že nemajú spočítané, kto bude ako hlasovať. Keďže sa bude hlasovať tajne, necháva to podľa vlastných slov na nich. (tasr)

11:45 "Chceme, aby sa tento bod otvoril, aby prebehla rozprava, následne tajné hlasovanie," povedal Pčolinský s tým, že o otvorenie bodu požiadali aj koaličných partnerov. Na Koaličnej rade podľa jeho slov partneri povedali, že sa ešte poradia na kluboch. "Tomu ja nerozumiem, pretože požadovali vyvodenie osobnej zodpovednosti," podotkol s tým, že navrhnutím vlastného odvolania tak Kollár urobil. (tasr)

11:35 Pokiaľ predseda parlamentu Boris Kollár nezíska dôveru poslancov, hnutie Sme rodina odíde z vládnej koalície. Kollár vyslovenie dôvery navrhne sám na utorkovej schôdzi. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský s tým, že hnutie tento bod programu podporí. (tasr)

OĽaNO na odchode Kollára netrvá

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hnutie Sme rodina Kollárovi vyjadrilo plnú podporu na pondelkovom rokovaní. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský. Na pondelkovej koaličnej rade sa podľa neho chcú s partnermi dohodnúť, ako pristúpia k téme diplomovej práce Kollára. "Hnutie Sme rodina pevne stojí za svojím predsedom, to znamená, že hnutie Sme rodina v plnej miere podporuje predsedu Národnej rady SR," povedal Pčolinský s tým, že na koaličnej rade povedia závery zasadnutia poslaneckého klubu. Kollára na poste predsedu parlamentu vymeniť nechcú.

Matovič dúfa, že SaSka a Za ľudí budú trvať na svojich postojoch

Predseda vlády Igor Matovič predpokladá, že SaS a Za ľudí budú hlasovať za odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu vzhľadom na ich doterajšie vyjadrenia. Dodal, že počul o dohode, že o odvolávaní Kollára pre kauzu jeho diplomovej práce sa napokon hlasovať bude. Matovič by bol podľa svojich slov rád, keby koaliční partneri v tajnom hlasovaní splnili to, čo tvrdili verejne. Deklaroval, že poslanci za OĽaNO majú hlasovať podľa vlastného svedomia.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Premiér podľa vlastných slov stojí za svojimi vyjadreniami, že v prípade vyjadrení SaS a Za ľudí ide o divadlo a pri hlasovaní o odvolaní Kollára "stiahnu chvosty". Odmieta, že by ich tým vyháňal z koalície. Matovičove slová o stiahnutých chvostoch odmietla komentovať strana SaS a strana Za ľudí odkazuje, že ich poslanci "nie sú na predaj".