KUAZA DOBYTKÁR Reaguje aj Šeliga! Úradu špeciálnej prokuratúry posiela list: Pochybnosti o Trubanovi

Šeliga zdôraznil, že v zmysle judikatúry sa má sudca javiť ako nezaujatý a má byť nezaujatý. V súvislosti s osobou Trubana poukázal na zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku, ktorú podpísala jeho dcéra s PPA ako konateľka firmy sídliacej v dome Trubana, pričom prevádzkuje penzión, ktorý vlastní Truban. "A na druhej strane podpisoval za PPA túto zmluvu pán, ktorý je dnes vo väzbe, obvinený v kauze Dobytkár. Preto sa pýtam, či naozaj môže verejnosť vnímať pána Trubana ako nezávislého," podotkol.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Šeliga tvrdí, že prokurátor na súde nepodal námival. Otázne je podľa neho aj to, prečo na súde nebol dozorujúci prokurátor z kauzy Dobytkár, ani neriešil návrh na väzobné stíhanie, ale robil to prokurátor, ktorý mal službu cez víkend a "nie je tak detailne oboznámený" so spisom. Očakáva, že prokuratúra sa verejne vyjadrí a vysvetlí okolnosti. "Ak to bolo úmyselné, je to absolútny škandál a niekto za to musí niesť zodpovednosť," dodal.

ŠTS v Banskej Bystrici v nedeľu 5. 7. nevzal podnikateľa Norberta Bödöra do väzby, návrhu na väzobné stíhanie vyhovel iba v prípade Petra K. Obaja sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v PPA za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur. Najvyšší súd SR bude rozhodovať o sťažnostiach vo štvrtok 9. 7..

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Norberta Bödöra zadržala NAKA v piatok 3. 7. večer. Polícia informovala, že v rámci akcie na Slovensku vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.