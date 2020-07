MIMORIADNE NAKA zadržala podnikateľa Norberta Bödöra

Polícia informovala o jeho zadržaní v neskorých večerných hodinách. Syna vplyvného nitrianskeho podnikateľa zadržali v piatok večer krátko pre jedenástou. „Môžeme potvrdiť, že dnes o 22:45 Národná kriminálna agentúra zadržala N.B. v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky za zatiaľ viac ako 10 000 000 eur,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Miliónové úplatky

NAKA zasahovala v korupčnej kauze Dobytkár od rána. Ďalšími obvinenými majú byť bývalý výkonný riaditeľ Pôdohodpodárskej platobnej agentúry Ľubomír Partika a bratislavský podnikateľ Peter Kuba. Polícia prehľadala priestory súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, ktorá patrí Bödörovcom, a boli aj v Bödörovej domácnosti. Podľa Denníka N Bödör nebol doma. Vyšetrovateľa kontaktoval jeho právny zástupca, aby zistil, čo sa deje.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vyšetrovateľ mu oznámil, že Bödöra potrebujú vo veci vypočuť, keďže je obvinený. Na policajné prezídium prišiel so svojim zástupcom neskoro večer. Bol s rodinou v Chorvátsku, ak by neprišiel, bol by na neho vydaný zatykač. Vyšetrovatelia ho podozrievajú, že uňho končili miliónové úplatky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Ďalšími obvinenými v kauze majú byť bývalý výkonný riaditeľ Pôdohodpodárskej platobnej agentúry Ľubomír Partika a bratislavský podnikateľ Peter Kuba.