NAŽIVO Prvé slová premiéra ku kauze Kollárovho plagiátu: Revolúcia v školstve, kauza odkryla anarchiu

NAŽIVO Premiér reaguje na zistenia o záverečnej práci Borisa Kollára:

Reakcia premiéra je ohľadom novelizácie školského titulu

Matovič usporiadal reakčný brífing vonku. Urobil tak preto, aby sa cítil slobodne a bez viazanosti pri tejto "vážnej" téme. "To, čo sa stalo, pre mňa odkrýva najpodstatnejší problém - úroveň nášho vysokoškolského vzdelávania. Nie všteci študujú kvôli vzdelaniu, ale kvôli tomu, aby mali titul, čo je obrovská hanba," hovorí Matovič.

"Aby sme urobili razantnú reformu vysokého vzdelávania a v tom myslím, že aj rušíme viaceré vysoké školy. Mám na mysli aj školu v Skalici. Deformuje to systém. Potom je odrazu magisteer ako magister. Naozaj stačilo. Uzáver, beriem to ako kopanec pre celú vládu a pomknutie k tomu, aby sme toto leto využili na to, aby sme na konci leta predstavili zásadnú reformu vysokého školstva na Slovensku. Budem to očakávať od ministra aj ako skrátené legislatívne konanie. Vrátane zákona odobratia titulu ľuďom, ktorí ho získali nezákonne," vyhlásil dnes Matovič.

Podľa neho nejde o rovnaký čin ako v prípade Danka

Matovič nevie posúdiť, či je to rovnaký čin ako pri Andrejovi Dankovi. "Danko kopíroval od študenta vrátane komplétnych podnadpisov. Chcem sa stretnúť s Borisom Kollárom. Rozprávam s vami ako vládny politik a premiér. Keď som rozprával ako opozičný poslanec, čím skôr som chcel tú vládu rozložiť," argumentuje Matovič.

Matovič si svoju prácu nepísal sám

"Ja Borisa Kollára na odchod vyzývať nebudem. Myslím si, že je dostatočne rovný chlap na to, aby vyvodil zodpovednosť sám," povedal Matovič. "Neviem si predstaviť, že by Kollár išiel bojovať proti Dankovi za rečnícky pult, ak by si bol vedomý, že má rovnaký prúser ako on," povedal Matovič. "Áno, priznám sa. Svoju prácu som si nenapísal sám, tak ako som to povedal pred rokmi, keď mi ušla nejaká tá veta Mirovi Beblavému. Ja som si nejaké myšlienky spísal dokopy a dal som to napísať kamarátke," opätovne sa priznal Igor Matovič.

Lieta v tom predsedníctvo Sme rodina

Podľa medializovaných informácií mal Kollár vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Ten ju podľa Denníka N nedal Kollárovi prerobiť, ale umožnil mu v roku 2015 získať magisterský diplom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Denník označil Kollárovu 58-stranovú prácu za plagiát.

Podľa týchto informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Zverejnené boli tiež informácie o plagiátorstve pri bakalárskej práci poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina).

Kollár a Krištúfková nie sú jediní politici, ktorí čelia podozreniam z plagiátorstva. V minulom volebnom období mal podobné problémy vtedajší predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Opozícia dala návrh na jeho odvolanie z funkcie, ale neuspela. Kollár vtedy Danka za podvod kritizoval a hovoril, že taký človek nemá čo v politike robiť. V súvislosti s touto kauzou mal parlament na stole návrhy na odoberanie titulov.