Disciplinárne konanie s Trnkom odročili na neurčito

Predseda 3. disciplinárnej komisie GP SR Attila Izsák chce totiž požiadať o stanovisko etickú komisiu prokuratúry. Podľa neho je povinnosťou disciplinárnej komisie vyžiadať si stanovisko etickej komisie po vykonaní a uzavretí dokazovania. Až po doručení stanoviska etickej komisie rozhodne disciplinárna komisia o termíne ďalšieho konania. Trnka sa k poslednému predloženému dôkazu stanoviska NBÚ k absolvovaniu polygrafu a ani k priebehu konania pre médiá nevyjadril.

"Nemôžete ovplyvňovať akýkoľvek subjekt, súd, prokuratúru, ktorý rozhoduje o vine alebo nevine klienta, ktorý má vyniesť rozsudok, alebo sa zákonným spôsobom vyjadriť k veci. Ďalej to nebudeme komentovať, je právom klienta počas pojednávania akýmkoľvek spôsobom a akékoľvek dôkazy predkladať a to je všetko, čo vám k tomu môžem uviesť. Nebudeme poskytovať žiadny ďalší rozhovor, pán Trnka by sa dopustil ďalšieho disciplinárneho previnenia," zdôraznila pre médiá advokátka.

Prvé konanie s Trnkom sa začalo 2. júna. Disciplinárneho priestupku sa mal Trnka dopustiť tým, že v októbri 2019 poskytol rozhovor televízii Markíza. Týkal sa zverejnenej nahrávky rozhovoru s podnikateľom Marianom K. v prípade kauzy Gorila. Ďalším dôvodom stíhania je časť rozhovoru pre túto televíziu k prepusteniu podnikateľa Jozefa M. z väzby z roku 2004. Redaktor televízie Branislav Tomaga v utorok vypovedal ako svedok.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v októbri 2019 Trnkovi dočasne pozastavil výkon funkcie, keďže bol naňho podaný disciplinárny návrh za spomínané dva skutky. Trnka je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila. Voči obvineniu v kauze Gorila podal na GP SR mimoriadny opravný prostriedok. Tomu nebolo vyhovené.