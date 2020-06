Po Krištufkovej záverečnej práci prichádza ďalšia bomba: Plagiátorom je aj Boris Kollár!

NAŽIVO Tlačová konferencia strany SPOLU:

Kollár mal preberať priamo od vlastného školiteľa

Na tlačovke dnes vystúpil predseda Spolu Juraj Hipš. Ten povedal, že po videu Miroslava Beblavého sa pozreli na diplomovú prácu Borisa Kollára. Diplomovú prácu mal na tému klimatických zmien a ich vplyvu na cestovný ruch v oblasti Kysúc. "Viac ako polovica práce je okopírovaná, je to plagiát. Čo je na ňom ešte veľmi zarážajúce, Boris Kollár tieto veci priamo bral bez uvedenia publikácie od svojho školiteľa Minďasa, ktorý je rektorom vysokej školy v Skalici," povedal Hipš na tlačovke. Obľúbeným portálom Kollára v práci bol regionkysuce.sk. "Je tu napríklad časť, ktorou istý novinár pozýval ľudí na územie Kysúc, pričom Kollár ho kompletne prekopíroval," tvrdí strana SPOLU.

"Táto diplomová práca ani náhodou nesplňa kritéria, aby Boris Kollár dostal titul magister. Boris Kollár niektoré vety zmenil, aby niektoré veci neboli brané ako plagiát. Namiesto slova ochrana použil slovo chrániť a tak podobne," pokračuje predseda SPOLU Hipš. "Opäť tu máme predsedu parlamentu, ktorý kopíroval diplomovú prácu. Otázka je na mieste aj ohľadom kvality školstva a čo s týmto školstvom ideme robiť," pokračuje Hipš. Kollár má percentuálnu podobnosť v 52 percentách práce. Sám pritom pred rokmi kritizoval za podobnú kauzu vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka.

"Keby som bol na ich mieste a niekto by ma obvinil, že som získal titul podvodom, tak by bola na mieste asi otázka, kto vedie túto krajinu," argumentuje Hipš.

Boris Kollár na 17:00 už avizoval tlačovku vo foyer Národnej rady SR, aby reagoval na Hipšove tvrdenia.

Bakalárska práca Petry Krištúfkovej zo Sme rodina je plagiátorská, tvrdí bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR a expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý. Šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár sľúbil, že sa k prípadu vyjadrí neskôr, ale zatiaľ tak neurobil.

Beblavý na sociálnej sieti uverejnil video, kde hovorí o tom, že v množstve textov Krištúfkovej práca od slova do slova kopíruje napríklad vedecké články, niektoré texty podľa neho odkopírovala aj s chybami. "Pani poslankyňa systematicky vykráda texty," povedal Beblavý. Ide podľa neho o porušenie autorského zákona. Problém vidí aj v tom, že prácu Krištúfková odovzdala v roku 2019, keď bola poslankyňou NR SR.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Krištúfková napísala prácu na tému "Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života - rodina" v študijnom programe životné prostredie a študijnom odbore ochrana a využívanie krajiny. Bakalársky titul získala na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Boris Kollár je navyše absolventom rovnakej vysokej školy ako Krištúfková. Tam v roku 2015 získal titul Magistra a dva roky predtým bakalára. Školiteľom pri magisterskej práci Kollára bol istý Jozef Minďaš, ktorý bol rovnakom školiteľom aj Krištúfkovej.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Reakcie z koalície

"Ak to je skutočne pravda, tak je to v prvom rade obrovská osobná hanba," povedal v utorok predseda SaS Richard Sulík v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že Krištúfkovej bakalárska práca je plagiát.

"Na mnohých koaličných kolegov som hrdý a je mi cťou sa s nimi podieľať na oprave krajiny, aj keď to občas ide ako v lete na saniach. A za niektorých sa hanbím a mám problém s nimi sedieť v koaličných laviciach. Toto nie je zmena, ktorú sme sľubovali," uviedol na sociálnej sieti člen predsedníctva strany Za ľudí a poslanec parlamentu Miroslav Kollár.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v reakcii na informácie o Krištúfkovej bakalárskej práci uviedol, že si nevie predstaviť, že by urobila plagiát. "Ostávam v nádeji, že je to nejaké nedorozumenie," vyhlásil s tým, že sa s medializovanou informáciou oboznámi. Deklaruje, že nevidí dôvod meniť názory, a každý, kto podvádza, by sa mal podľa Budaja zahanbiť a zobrať za to svoju mieru zodpovednosti.