KORUNNÝ SVEDOK NA NAKA: Bývalý sudca Sklenka si po vzore mafiánov pýta absolútnu beztrestnosť

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry si na výsluch Vladimíra Sklenku vyhradil celých päť dní. Ide o nevídaný výsluchový maratón, aký sa ani pri podobných závažných kauzách nedej príliš často. Sklenka je od pondelka až do piatku predvolaný na deviatu hodinu ráno, aby rozkryl a vyrozprával všetko o všetkých trestných činoch, o ktorých má vedomosť.

Jeho výpoveď už poslúžila ako dôkaz pri odhaľovaní trestnej činnosti sudcov, medzi ktorými je napríklad aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, jej sestra a tiež sudkyňa Andrea Hajtová, ale aj sudkyňa, ktorá rozhodoval civilný spor týkajúci sa televíznych zmeniek televízie Markíza Zuzana Maruniaková.

Vladimír Sklenka vypovedá o trestných činoch, ktoré páchal spolu s Mariánom Kočnerom, ale aj o desiatkach prípadoch nezákonného správania sa sudcov, ktorých riadil, alebo o nich niečo vedel. Podľa vlastnej výpovede a z opisu jeho trestnej činnosti, ktorej sa dopúšťal na Okresnom súde Bratislava I., ako jeho podpredseda, vystupoval ako organizátor, objednávateľ aj návodca. Prokurátorka Valéria Simonová s ním však urobila dohodu a pre jeho svedecké výpovede mu dočasne odložila vznesenie obvinenia.

Sklenka má prisľúbenú absolútnu beztrestnosť

Sklenka má ako korunný svedok dokonca prisľúbenú absolútnu beztrestnosť. Nepochopiteľné je, že Vladimírovi Sklenkovi zatiaľ nehrozí ani to, že by prišiel o majetok nadobudnutý z páchania trestnej činnosti. Z uznesenia o vznesení obvinenia Marianovi Kočnerovi pritom vyplýva napríklad to, že Kočner dal Vladimírovi Sklenkovi 100-tisíc eur za to, aby zabezpečil prostredníctvom súdnej úradníčky prednostný zápis do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. v súvislosti so spoločnosťou Technopol Servis a.s.

V prípade Vladimíra Sklenku to podľa uznesenia o vznesení obvinenia Kočnerovi nie je zďaleka ojedinelý prípad. Pri zrátaní rôznych úplatkov, ku ktorým sa Sklenka sám priznáva, ide rádovo o státisíce eur. No tie by mu bez zásahu orgánov činných v trestnom konaní nakoniec mohli zostať.

Zdroj: Vlado Anjel

Na otázky týkajúce sa zaistenia a prepadnutia nezákonne nadobudnutého majetku Vladimíra Sklenku, prokurátorka Simonová neodpovedala. Zaslala len nič nehovoriace stanovisko. „Predmetná trestná vec je v štádiu neverejného prípravného konania. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme k veci, ani k vykonávaným procesným úkonom vyjadrovať,“ reagovala prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Valéria Simonová prostredníctvom hovorkyne Jany Tökölyovej.

Odloženie trestného stíhania ako v prípade Sklenku, prokurátori radi používajú napríklad pri rozkrývaní rôznych mafiánskych skupín. Či mu však okrem slobody, zostanú navyše aj státisícové majetky nadobudnuté z úplatkov od Mariana Kočnera budeme sledovať tak ako dianie počas jeho výsluchov na Národnej kriminálnej agentúre v Nitre.