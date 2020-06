PRÁVE TERAZ Petra Krištúfková sa vzdala postu splnomocnenkyne vlády

nadácia Zastavme korupciu Krištúfkovú vyzvala, aby z postu odstúpila

dôvodom je, že tvrdila, že s Kočnerom nemala kontakty

Kočnerova knižnica však odhalila, že strávila dovolenku na jeho jachte

nová splnomocnenkyňa si s Kočnerom mala dohadovať aj stretnutie

Krištúfková sa však obhajuje, že na dovolenku ju pozvala Kočnerova exmanželka

kamarátsky vzťah so samotným Kočnerom vylúčila

Petra Krištúfková sa vzdala postu splnomocnenkyne vlády

Sledujte NAŽIVO tlačový brífing, správu budeme aktualizovať

Krištúfková: Nemôžem za to, že sa zastaví za exmanželkou

Zábery z Kočnerovej knižnice majú byť staré 11 rokov, komunikácia päť. Pochádzajú teda z obdobia, kedy ešte Kočner nebol stíhaný. Nadácia Zastavme korupciu však považuje za základný problém to, že Krištúfková pravdivo nereagovala na otázku, či sa s ním stretávala. Pobyt s Kočnerom na jachte totiž nepovažujú za náhodné stretnutie, akým je to "na ulici v Bratislave".

Marian Kočner Zdroj: Vlado Anjel

"To, že sa on zastaví za svojou bývalou manželkou, tak prepáčte, za to nemôžem. On sa ukázal aj na plese, ale to neznamená, že tí ľudia sú teraz toxickí,” vyjadrila sa Krištúfková s tým, že v tom čase nik netušil, že sa z Kočnera vykľuje kriminálnik. Kamarátsky vzťah mala mať podľa jej slov len s exmanželkou Kočnera Karolínou.